Devlet Hastanesinden Randevu Alıp Gitmeyenlerin Cezası Belli Oldu

Özel hastanelerin muayene ücretleri, tahlil ve diğer hizmetlerini maddi olarak karşılamakta zorlanan ve devlet hastanelerinden sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar, bazı kliniklerde randevu bulamıyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin kısaltması olan MHRS üzerinden internet marifetiyle randevu oluşturmak isteyenler haftalar hatta aylar sonrasına randevu almak zorunda kalıyor veya hiç randevu bulamıyor. Giderek büyüyen soruna çare arayan Sağlık Bakanlığı bazı önlemler aldı.

Gidilmeyen veya iptal edilmeyen MHRS randevularının oluturduğu yoğunluk için çalışma yaptıklarını kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni kararların önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, büyük şikayet gelen MHRS randevularına çözüm sağlamak için alınan tedbirleri ve uygulanacak cezaları açıkladı. Krize dönüşen konuya ilişkin kalıcı çözümler üretecek çalışmalar yaptıklarını ifade eden Koca, alınan yeni kararlarla bu sorunu çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

"MHRS RANDEVU SORUNU KALICI OLARAK ÇÖZÜLECEK"

Gelen şikayetleri değerlendirerek soruna kalıcı çözümler ürettiklerini belirten Bakan Koca, "Bakanlığımızın ilgili birimleri ve hastanelerimizin yöneticileriyle yaptığımız toplantılarda, MHRS’deki sorunları temel faktörleriyle ele almış bulunuyoruz. Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptığımız çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştık. Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." dedi.

MHRS RANDEVU İPTAL EN SON NE ZAMAN?

"Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk" diyen Koca, şunları ifade etti:

"Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak.

Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.

Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırıyoruz.

İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız."