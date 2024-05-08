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Ölümlere sebep olan Covid aşısı yasaklandı!

İngiliz ilaç devinin nadir ve tehlikeli bir yan etkiye neden olabileceğini kabul etmesinden aylar sonra Covid aşısını dünya çapında toplama kararı aldı. Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı, şirketin bugün yürürlüğe giren 'pazarlama iznini' gönüllü olarak geri çekmesinin ardından artık Avrupa Birliği'nde kullanılamayacak.

Ölümlere sebep olan Covid aşısı yasaklandı!

Ölümlere sebep olan Covid aşısı yasaklandı!

İngiliz ilaç devinin nadir ve tehlikeli bir yan etkiye neden olabileceğini kabul etmesinden aylar sonra Covid aşısını dünya çapında toplama kararı aldı. Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı, şirketin bugün yürürlüğe giren 'pazarlama iznini' gönüllü olarak geri çekmesinin ardından artık Avrupa Birliği'nde kullanılamayacak.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:21

Avustralya Terapötik Ürünler Kurumu aşının kullanımını Nisan 2023'te durdurmuştu. Bir zamanlar "İngiliz bilimi için bir zafer" olarak müjdelenen aşı, son aylarda kan pıhtılaşmasına ve düşük kan trombosit sayısına neden olan çok nadir bir yan etki nedeniyle yoğun incelemeye alınmıştı.

Şirket Şubat ayında, aşının gayet nadir de olsa trombositopeni sendromu ile tromboza neden olabileceğini kabul etti. Söz konusu durum İngiltere'de 80'den fazla ölümün yanı sıra yüzlerce ciddi hastalıkla doğrudan ilişkilendirildi.

Aşılarından mağdur olan 50'den fazla kişi ve mağdur yakınları Yüksek Mahkeme'de şirkete dava açmış durumda. Ancak firma, aşıyı geri çekme kararının davayla ilgili olmadığı, aşının ticari nedenlerle piyasadan kaldırıldığı konusunda ısrar ediyor.

Şirket, mahkemeye sunduğu savunmada aşının eski varyanlara karşı geliştirildiğin, fakat yerini daha yeni varyantlarla mücadele eden güncellenmiş aşıların aldığını ve dolayısıyla da artık ihtiyaç kalmadığı için toplatıldığını belirtti.

Bir şirket yetkilisinin Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada “Vaxzevria'nın küresel pandeminin sona erdirilmesinde oynadığı rolden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz” ifadeleri yer aldı. Tahminlere göre Vaxzevria adlı Covid aşısı pandeminin ilk yıllarında, dünya çapında üç milyar dozdan fazla üretildi.

Firma yetkilisi yaptığı açıklamayı "Covid-19 aşılarının birden fazla varyantı geliştirildiğinden, mevcutta yeni varyantlara karşı güncellenmiş çok sayıda aşı var. Bu durum Vaxzevria'ya olan talebin azalmasına yol açtı. Bu nedenle AstraZeneca olarak Covid aşımızın Avrupa'daki pazarlama izinlerini gönüllü olarak geri çektik hepsi bu" diye sonlandırdı.

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