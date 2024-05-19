Başkan Görgel: “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Türkiye’nin Gücü Gençliği” programı düzenlendi. Vali MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda genç sporcular,sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Şehrimizi Gençlerimizle Birlikte Ayağa Kaldıracağız

Kutlama programının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda genç sporcularımızın gösterilerini izledik. Gerçekten gençlerimiz çok güzel gösteriler sergiledi. Onlarla bir kez daha gurur duyduk. Gençlerimizin enerjisi bizlere de güç veriyor. Onlar bizim şehrimizin ve ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarımızın teminatı. İnşallah şehrimizi gençlerimizle birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor,başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.