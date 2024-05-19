Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Başkan Görgel: “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına katılan Başkan Görgel, “Tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Görgel: “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun”

Başkan Görgel: “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına katılan Başkan Görgel, “Tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

19 Mayıs 2024 Pazar 17:02

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Türkiye’nin Gücü Gençliği” programı düzenlendi. Vali MükerremÜnlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda genç sporcular,sergiledikleri gösterilerle katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Şehrimizi Gençlerimizle Birlikte Ayağa Kaldıracağız

Kutlama programının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda genç sporcularımızın gösterilerini izledik. Gerçekten gençlerimiz çok güzel gösteriler sergiledi. Onlarla bir kez daha gurur duyduk. Gençlerimizin enerjisi bizlere de güç veriyor. Onlar bizim şehrimizin ve ülkemizin geleceği, aydınlık yarınlarımızın teminatı. İnşallah şehrimizi gençlerimizle birlikte tekrar ayağa kaldıracağız. Tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor,başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu mukaddes topraklar için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel: “Atatürk’ü AnmaGençlik Ve Spor Bayramı’mız Kutlu Olsun”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Mimar Sinan İlkokulu'nda okuma bayramı!
Kahramanmaraş Mimar Sinan İlkokulu'nda okuma bayramı!
Kahramanmaraş'ta 300 metrelik dev Türk Bayrağıyla coşkulu fener alayı!
Kahramanmaraş'ta 300 metrelik dev Türk Bayrağıyla coşkulu fener alayı!
Bakan Kacır, Londra’da Kahramanmaraşlılarla Bir Araya Geldi
Bakan Kacır, Londra’da Kahramanmaraşlılarla Bir Araya Geldi
Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle bir arada olmayı sürdüreceğiz”
Başkan Görgel: “Hemşehrilerimizle bir arada olmayı sürdüreceğiz”
Büyükşehir Belediyesinde Üst Düzey Atama
Büyükşehir Belediyesinde Üst Düzey Atama

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber