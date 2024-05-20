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İran Cumhurbaşkanı Reisi Hayatını Kaybetti

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti. Aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Amir Abdüllahiyan da kurtarılamadı. İran Dini Lideri Hamaney, "Herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. Ülkenin yönetimi etkilenmeyecek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Hayatını Kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi Hayatını Kaybetti

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti. Aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Amir Abdüllahiyan da kurtarılamadı. İran Dini Lideri Hamaney, "Herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. Ülkenin yönetimi etkilenmeyecek" dedi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:32

Reuters haber ajansının son aktardığı bilgilere göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti.

İranlı yetkililer yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin, İran-Azerbaycan sınırı gezisinden dönerken yoğun sis nedeniyle sorun yaşadığını söylemişti.

Kızılay tarafından çekilen ve devlet medyası FARS Haber Ajansı'na aktarılan enkazın drone görüntüleri, kaza mahallini İran'ın kuzeyindeki dik, ormanlık bir yamaçta gösteriyordu ve helikopterden mavi beyaz bir kuyruk dışında çok az şey kalmıştı.

İran devlet haberleri IRIB'e göre, İran Kızılayı başkanı Pir Hüseyin Kolivand, helikopterde seyahat edenlerde herhangi bir yaşam belirtisinin olmadığını söylemişti.

Kaza, diğerlerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de desteğiyle saatlerce süren bir arama kurtarma operasyonu başlatmıştı. Acil durum ekipleri sis ve düşen sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşamıştı.

Reisi İran'ın bir sonraki Dini Lideri olarak görülüyordu. Olay, İran için hassas bir zamanda gerçekleşti. İran kendi iç sorunlarının yanında İsrail'e karşı Filistin ve Hamas'ı açıktan destekliyordu.

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