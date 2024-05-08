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Sigaraya bir haftada ikinci zam geldi!

Pazartesi günü sigaraya yapılan 3 TL'lik zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 TL'lik BİR zam daha yapılacağı ortaya çıktı. Son zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigara ise 53 TL olacak.

Sigaraya bir haftada ikinci zam geldi!

Sigaraya bir haftada ikinci zam geldi!

Pazartesi günü sigaraya yapılan 3 TL'lik zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 TL'lik BİR zam daha yapılacağı ortaya çıktı. Son zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigara ise 53 TL olacak.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:41

Zamaydın Türkiye. Güne zamla başladığımız bir gün daha...

Sigaraya 6 Mayıs Pazartesi günü 3 TL'lik bir zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Winston grubu sigaralarına 3 TL zam yapıldığını belirterek tiryakilere kara haberi duyurmuştu.

BAT SİGARA GRUBUNA 3 TL ZAM GELDİ

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha derinleşirken sigaraya bir zam daha geldiği ortaya çıktı.

Elde edilen son bilgilere göre, BAT grubu sigara markalarına 3 TL'lik bir zam daha yapıldı. Yeni fiyatların 8 Mayıs Çarşamba'dan itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

EN UCUZ SİGARA 53 TL OLDU

Söz konusu zamla birlikte artık satılan en ucuz sigaranın fiyatı 53 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 75 TL'ye kadar ulaştı.

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar şu ifadelerle duyurdu:

DÜN YAPILAN ZAMLARLA FİYATLAR KAÇA ÇIKMIŞTI?

6 Mayıs'ta duyurulan 7 Mayıs'ta vatandaşın cebine yansıyan zamlarla fiyatlar şu şekilde olmuştu:

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında da birçok sigara grubuna zamlar yapılmış, bu zamlar vatandaşın cebine yansımıştı.

TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 TL; Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 TL'ye kadar çıkmıştı.

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Sigaraya Bir Haftada Ikinci Zam Geldi!
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