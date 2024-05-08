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Kahramanmaraş'ta 635 milyon TL’lik entegre katık atık tesisi için imzalar atıldı

Kuzey ilçelerinde hayata geçirilecek Entegre Katı Atık Tesisi projesinde imzalar atıldı. Başkan Görgel, “Kuzey ilçelerimizde evsel atıkların depolanması ve geri dönüşümüyle alakalı uzun süredir sorunlar vardı. İnşallah bu projemizle katı atık sorununu çözecek ve vahşi depolamaya son vermiş olacağız.%95 hibe ile hayata geçireceğimiz bu projenin maliyeti 635 Milyon TL. İnşallah 2025’in Kasım ayında tamamlanarak hizmete alınacak. Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerimize, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş'ta 635 milyon TL’lik entegre katık atık tesisi için imzalar atıldı

Kahramanmaraş'ta 635 milyon TL’lik entegre katık atık tesisi için imzalar atıldı

Kuzey ilçelerinde hayata geçirilecek Entegre Katı Atık Tesisi projesinde imzalar atıldı. Başkan Görgel, “Kuzey ilçelerimizde evsel atıkların depolanması ve geri dönüşümüyle alakalı uzun süredir sorunlar vardı. İnşallah bu projemizle katı atık sorununu çözecek ve vahşi depolamaya son vermiş olacağız.%95 hibe ile hayata geçireceğimiz bu projenin maliyeti 635 Milyon TL. İnşallah 2025’in Kasım ayında tamamlanarak hizmete alınacak. Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerimize, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 17:00

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak’ın uzun yıllardır süregelen katı atık bertaraf sorununu çözüme kavuşturacak projede önemli bir eşiği daha atladı. Frit 2 kapsamında %95 hibe ile kuzey ilçelere kazandırılacak Entegre Katı Atık Tesisi projesinde imzalar atıldı. Büyükşehir Belediyesinde Başkan Fırat Görgel ve yüklenici firma arasında yapılan imza töreniyle projenin yapım aşaması başladı. 635 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek projeyle, kuzey ilçelerin katı atık sorunu çözüme kavuşacak.

Çevre Duyarlılığı Şehrimizin Önceliklerinden Bir Tanesi

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerimizi kapsayan Entegre Katık Atık Tesisimizin imza töreni için bir aradayız. Bir taraftan yeni Kahramanmaraş’ı imar ve inşa ederken bir taraftan da şehrimizi daha nitelikli bir hale getirmeye çabalıyoruz. Çevre duyarlılığı tüm ülkemizin gündeminde olduğu gibi Kahramanmaraş’ımızın da önceliklerinden bir tanesi. Bu noktada çeşitli projelerimiz var. Bugün de onlardan bir tanesinin sözleşmesini imzalıyoruz” ifadelerini kullandı.

2025’in Kasım Ayında Tamamlanacak

635 Milyon TL’lik yatırımla kuzey ilçelerinin katı atık sorununun çözüme kavuşacağını belirten Başkan Görgel, “Kuzey ilçelerimizde evsel atıkların depolanması ve geri dönüşümüyle alakalı uzun süredir sorunlar vardı. İnşallah bu projemizle katı atık sorunumuzu çözecek ve vahşi depolamaya son vermiş olacağız. Ayrıca çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçeceğiz. Afşin Suluk mevkiinde inşa edilecek bu proje. Proje kapsamında inşa edilecek düzenli depolama sahası, çöp sızıntı suyu arıtma tesisi ve transfer istasyonlarıyla düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonu ve taşınma işlemlerigerçekleştirilecek. Frit 2 kapsamında %95 hibe ile hayata geçireceğimiz bu projenin maliyeti 18 Milyon Euro. Bugünkü rakamla 635 Milyon TL. Bu hibenin sağlanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Entegre Katı Atık Tesisimizi 2025 yılının Kasım ayında tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda yaşaması noktasında bu projeyi çok önemsiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.

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