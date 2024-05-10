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Ali Rıza Kısakürek, “Kahramanmaraş’ın turizme ihtiyacı var, ama bir şey yapılmıyor”

Kahramanmaraş’taki Orkis Termal Otelin sahibi Ali Rıza Kısakürek, “"Şehrin turizm potansiyeline ihtiyacı var fakat Kahramanmaraş bu şekilde giderse hiçbir mesafe katedemez" dedi.

Ali Rıza Kısakürek, “Kahramanmaraş’ın turizme ihtiyacı var, ama bir şey yapılmıyor”

Ali Rıza Kısakürek, “Kahramanmaraş’ın turizme ihtiyacı var, ama bir şey yapılmıyor”

Kahramanmaraş’taki Orkis Termal Otelin sahibi Ali Rıza Kısakürek, “"Şehrin turizm potansiyeline ihtiyacı var fakat Kahramanmaraş bu şekilde giderse hiçbir mesafe katedemez" dedi.

10 Mayıs 2024 Cuma 11:42

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği’nin Esnaf Buluşmaları etkinliğinde konuşan Piserro Tekstil ve Orkis Termal Hotel’in sahibi Kısakürek, şehrin turizme ihtiyacı olduğunu, özellikle Gaziantep'le karşılaştırıldığında coğrafi olarak daha güzel bir şehir olduğunu belirterek, şehrin turizme ihtiyacı olduğunu, bu alanda potansiyeli de olduğunu ama bir şey yapılmadığını söyledi.

Destek değil köstek oluyorlar

Kendisinin 75 yaşında olduğunu, birçok kez projeler hazırlattığını ama bu projelerin hiçbir zaman siyasetçiler tarafından önemsenmediğini sitem dolu sözlerle anlatan Kısakürek, sözlerine şöyle devam etti; "Ben 75 yaşındayım, ben beni bildim bileli neler çektiğimi ben bilirim. Bizi sevk ve idare edenler milletvekilleri, belediye başkanları bana biraz yardımcı olsalardı şu anda Kahramanmaraş'ta İtalyanların diktiği dünya markası takım elbiseleri biz üretirdik. Bir dünya Kahramanmaraş için proje dosyam var ancak bana destek değil köstek oldular. 11 yıl uğraştığım proje dosyalarımı dönemin milletvekili Nevzat Pakdil'e götürüyorum, beni güzelce karşılıyor. Ben çıktıktan sonra projelerimin onaylanmaması için elinden geleni yaptı.

Turizme ihtiyaç var

Kahramanmaraş'ın turizme ihtiyacı var. Kente, sanayi çok güzel şeyler vermiş ama kirlettiği şeye bakıyoruz ki, barajlarımızı kirletiyor. Kirlettiği sularımız belki de bir asırda temizlenmez. Kahramanmaraş, doğal su kaynakları sıralamasında Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü sırada yer alıyor fakat turizm potansiyeli olarak baktığımızda şehirde maalesef turizm yok, sıfırın altında. Depremden öncede bu böyleydi. Ağzımızı açtık mı? Efendim Antep'te şu var, Antep'te bu var. Ya Maraş'ta olan doğal güzellikler hiçbir yerde yok.

Yavşan'ı, Başkonuş'u, Andırın'ı, Tekir'i, fırnızı, Göksun'u hiçbir yerde yok. Kahramanmaraş, 4 mevsimi yaşayan bir şehir, 9 ay güneş gören bir şehir. Trabzon'da ise 9 ay yağmur var ama git bak, turist dolu. Bu yapıyla Kahramanmaraş hiçbir mesafe katedemez." (Turizmgazetesi)

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Ali Rıza Kısakürek“Kahramanmaraş’ın Turizme Ihtiyacı VarAma Bir şey Yapılmıyor”
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