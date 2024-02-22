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KSÜ’de Kahramanmaraş depremi sağlık disiplinleri afet sempozyumu düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (SUAH) iş birliğinde “6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu düzenlendi.

KSÜ’de Kahramanmaraş depremi sağlık disiplinleri afet sempozyumu düzenlendi

KSÜ’de Kahramanmaraş depremi sağlık disiplinleri afet sempozyumu düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)Tıp Fakültesi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (SUAH) iş birliğinde “6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu düzenlendi.

22 Şubat 2024 Perşembe 10:15

“Koordinasyon ve Acil Müdahale” temasıyla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda yapılansempozyuma Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda saygı duruşu ve İstiklal Marşının akabinde Kahramanmaraş ve bölgedeki iller ile KSÜ SUAH’tan depreme ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu yaptı. Konuşmasında kendisinin de hekim olduğunu belirten Karatutlu “Bize öğretilen şuydu: Hastalıklar için koruma en ucuz, en kolay yöntemdir. Daha sonra tedavi kısmı gelir ve daha pahalıdır. Aynı şeyi deprem için de düşünebiliriz. Depremin olacağı biliniyordu. Önceden alınan tedbirler daha az maliyetli olacaktı.” dedi.

Kurumlar arası koordinasyonun önemine de dikkat çeken Karatutlu, “En büyük problemlerimizden biri de koordinasyonu, eşgüdümü başaramamış olmamızdır. Ben sağlık müdürlüğü, başhekimlik yaptım. Kurumlar arası koordinasyonu bir türlü sağlayamadık.” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin depremde hayati bir görev üstlendiğine de değinen Milletvekili Karatutlu, “Üniversite depremde çok önemli bir vazife ifa etti. Gerek barınma noktasında, gerek lojistik noktasında, gerekse sağlık hizmetleri noktasında. Kimse buranın hakkını inkar edemez.” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan KSÜ Rektörü Alptekin Yasım ise 6 Şubat’ta tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadıklarını belirterek “Bu salonda bulunanların büyük çoğunluğu o gün buradaydı. Tıp Fakültemiz ve hastanemiz personeli büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmeye çalıştılar. Bugün Gazze’deki hastanelerden çeşitli görüntüler izliyoruz. Emin olun o görüntülerden çok daha acı durumlar yaşadık burada.” dedi.

Rektör Yasım, “Depremde yaşadığımız en büyük sıkıntı iletişimdi. Bunu hastane içinde telsizlerle bir şekilde sağladık. Fakat diğer kurumlarla iletişim sağlayamadık ve bundan dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sempozyumda bu ve benzeri yaşadığımız sıkıntılar, koordinasyon eksiklikleri ortaya konulacak.Depremle ilgili ele alınacak pek çok boyut var. Çevre boyutu, şehircilik boyutu, inşaat boyutu vesaire... Sempozyumun‘sağlık alanında akut dönemde depremde neler yaptık ve olası başka depremlerde neler yapılabilir?’ gibi sorulara açıklık getireceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Sempozyumun açılış töreninde düzenleme kurulu adına KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tansel Bekiroğlu Ergün de bir konuşma yaparak sempozyum ile ilgili bilgiler aktardı.

Açılış töreninde ayrıca sempozyuma katkı sunan kurum temsilcilerine protokol üyeleri tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

19-20 Şubat 2024 tarihlerinde iki gün süren ve 11 oturum şeklinde yapılan sempozyum kapsamında Almanya’da yaşayan Uzm. Dr. Ebru Yıldız’ın girişimleriyle temin edilen yardımlarla depremzedeler için kurulan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi ile çocuk psikiyatri destek ünitesinin açılışı da gerçekleştirildi.

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KSÜ’de Kahramanmaraş Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu Düzenlendi
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