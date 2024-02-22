Ceyhan; “1 Nisan’da yeni bir güne uyanacağız”

Yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerine hızlı bir şekilde hazırlanan ve çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, ilçenin doğa harikası turizm noktası Tekir ve kaplıca turizminin önde gelen yeri Ilıca Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar Ceyhan’a yoğun ilgi ve teveccühlerde bulunurken artık değişimin gerektiği mesajını verdi. Tekir ve Ilıca Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Ceyhan, vatandaşların yoğun ilgisinin kendi motivasyonlarını artırdığını söyledi. Gönül belediyeciliği noktasında sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacaklarını ifade eden Ceyhan, batı köylerinde 2024 yılında da halen devam eden yol ve içme suyu problemlerinin çözülebileceğini halen çözülmemiş olmasının üzücü bir durum olduğunu dile getirdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN İLGİ VE ALAKASI BİZİM MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR”

Ceyhan, şunları kaydetti: “Bugün Tekir esnafımızı ziyaret ettik. Gerçekten esnafımızdan, dostlarımızdan, akrabalarımızdan gördüğümüz ilgi ve alaka bizi cesaretlendiriyor. İnşallah bu süreçte bu şekilde devam ederek 31 Mart’ta bayrağı dikeceğiz. Adım adım geliyoruz. Büyüyerek geliyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühü gerçekten çok büyük. Vatandaşlarımızın sorunları çözülmeyecek problemler değil. Vatandaşlarımız bu zamana kadar; “Kimse bizle konuşmadı, kimse bizle görüşmedi” diyor. Onlarla hasbihal etmek, gerçekten onları mutlu ediyor. İnşallah rabbim bu görevi bize nasip ederse vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Tekir’de esnaf ziyaretimizin ardından muhtar adayımız Ali Akkoyun Bey bir yemek verdi. Onla birlikte oradaki hemşerilerimizle bir yemek yedik. Şahinkayası’nda tanıdığımız ailenin nişanı vardı oraya katıldık. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın ilgi ve alakası yüksek. Bu da bizim motivasyonumuzu artırıyor.”

“SIKILMADIK EL, ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ”

“Tekir’in ardından Ilıca’ya geçtik. Ilıca yoğundu. Biz gönül belediyeciliği noktasında sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ilıca’da da tüm esnaflarımızı tek tek dolaştık. Orada dinlenmeye gelen hemşerilerimizle hasbihal ettik. Oradaki programımız da çok güzel geçti, gerçekten tatlı bir yorgunluk var. Ancak, hemşerilerimizden gördüğümüz yoğun ilgi ve alaka bizim enerjimizi artırmakta, bizim gücümüzü artırmakta ve bize gerçekten moral olmaktadır. İnşallah bu inanç, bu azimle birlikte 31 Mart’ta bayrağı kaleye dikeceğiz.”

“ARTIK FARKLI ANLAYIŞLARIN GELMESİ GEREKİYOR”

“31 Mart’ta yerel seçimler var. Başkanlarımızla ilgili bir karar vereceğiz. 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimi yalnızca yerel yönetim başkanlık değişimi değil. Gerçekten önemli bir viraj, gerçekten önemli bir gün. Bugüne kadar bizleri yöneten arkadaşlar belli bir sistem, belli bir anlayış içerisinde bizleri yönettiler. Artık vatandaşlarımız yoruldu. Bizler yorulduk, bir değişim istiyoruz. Artık bazı şeylerin yeniden görülmesi ve farklı anlayışlarla yaklaşılması gerekiyor. Vatandaşların dertleriyle ilgilenilmesi, vatandaşlarla hemhal olunması, vatandaşın belediye kapılarına değil, belediyenin vatandaşın ayağına gelmesi noktasında biz vatandaşlarımızın karşısına çıktık, seçimlerde onlardan destek istiyoruz.”

“BİZ ONLARDAN DAHA İYİSİNİ YAPACACAĞIZ”

“Bu arkadaşlarımız 11 yıldır Onikişubat Belediyesi’ni yönetmekteler. Yaptıkları güzel şeyler için hepsinden Allah razı olsun. Biz Yeniden Refah Partisi’nin adayları olarak; “Dinamik ve enerjik yapımızla, sizlerin içerisinden çıkan kardeşiniz, evladınız olarak biz onlardan daha iyi yapacağız” diyoruz. Bu bayrağı biz daha yükseklerde dalgalandıracağız. “Halka hizmeti, hakka hizmet” gören anlayışla yapacağız. “

“2024 YILINDA YOL VE İÇME SUYU PROBLEMLERİ ÜZÜCÜ BİR DURUM”

“31 Mart günü “Ceketimizi atsak kazanırız” anlayışını yenmemiz gerekiyor. Biz artık hizmetin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devletin imkânlarının doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini, halkın geneline yayılması gerektiğine inanıyoruz. Bugün bütün batı köylerini dolaşıyoruz. Köylerimizin en büyük ortak problemi yol ve içme suyu. Başka problemleri de var. Yıl 2024 olmuş, hala yol ve su problemlerinin olması maalesef üzücü bir durum. Biz belediye başkanı olduğumuzda gönül belediyeciliği yapacağız. Bizim belediyeciliğimizde buradan belediyeye giden vatandaşımız sekretere, özel kaleme takılıp bir de güvenlikten fırça yiyip köyüne dönmeyecek. Biz onların ayağına geleceğiz. Vatandaşımızın gözü, kulağı, temsilcisi olacağız. Bu sessiz çoğunluğun orada sesi olacağız.”