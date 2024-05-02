Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin okunarak karara bağlandığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, tüm meclis üyelerinin uyum içerisinde Dulkadiroğlu ilçesinin yeniden ayağa kalkması adına özveriyle çalıştığını söyledi.

Dulkadiroğlu’nun metropol bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Akpınar, toplantıda yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

“Asrın felaketinde büyük yara alan ilçemizin ayağa kalkması adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyük yıkıntıları olsa da Dulkadiroğlu metropolbir ilçedir. Tüm sorunlarını çözerek yeniden ayağa kalkmasını sağlayacağız.”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuşmasının ardından gündem maddelerini oylamaya sundu.

Toplantıda şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı:

1- Açılış, yoklama, eski tutanak özeti.

2- Kadro değişiklik, iptal ve ihdasının görüşülmesi

3- Hukuk İşleri Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülmesi.

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülmesi.

5- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurulması konusunun görüşülmesi

6- Bütçe ücret tarifesine ekleme yapılması konusunun görüşülmesi.

7- 2023 mali yılı kesin hesap cetvelinin görüşülmesi.

8- TPİC ile protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

9- Muhtelif alanlara 7 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.