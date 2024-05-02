Kahramanmaraş’ta suya zam!

Nisan ayında yapılan zam sonrasında Kahramanmaraş’ta içme suyunun fiyatı 11 lira 74 kuruştan 12 lira 27 kuruşa yükselmişti.
Mayıs ayından itibaren geçerli olacak 39 kuruşluk yeni zamla birlikte kentte bir metreküp su fiyatı 12 lira 66 kuruşa çıktı.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), içme suyuna yeni zam yaptı. zamla birlikte su fiyatı 39 kuruş daha attı.
Nisan ayında yapılan zam sonrasında Kahramanmaraş’ta içme suyunun fiyatı 11 lira 74 kuruştan 12 lira 27 kuruşa yükselmişti.
Mayıs ayından itibaren geçerli olacak 39 kuruşluk yeni zamla birlikte kentte bir metreküp su fiyatı 12 lira 66 kuruşa çıktı.