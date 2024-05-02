Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel...
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Kahramanmaraş’ta suya zam!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), içme suyuna yeni zam yaptı. zamla birlikte su fiyatı 39 kuruş daha attı.

Kahramanmaraş’ta suya zam!

Kahramanmaraş’ta suya zam!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), içme suyuna yeni zam yaptı. zamla birlikte su fiyatı 39 kuruş daha attı.

02 Mayıs 2024 Perşembe 13:16

Nisan ayında yapılan zam sonrasında Kahramanmaraş’ta içme suyunun fiyatı 11 lira 74 kuruştan 12 lira 27 kuruşa yükselmişti.

Mayıs ayından itibaren geçerli olacak 39 kuruşluk yeni zamla birlikte kentte bir metreküp su fiyatı 12 lira 66 kuruşa çıktı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu
Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”
Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber