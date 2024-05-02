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Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü

Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Otopark” projesi 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Bakan Uraloğlu’ndan alan Başkan Görgel, “Sayın Bakanımıza,projede emeği geçen önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü

Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü

Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Otopark” projesi 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Bakan Uraloğlu’ndan alan Başkan Görgel, “Sayın Bakanımıza,projede emeği geçen önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

02 Mayıs 2024 Perşembe 16:33

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve belediye başkanlarının katılımıyla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvede ulaştırma ve altyapı alanında hayata geçirilen ve planlanan projeler de ödüllendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Otopark” projesi Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan alan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesislere tüm alanlarda çok ciddi projeleri şehrimize kazandırıyoruz. Engelsiz Otopark projemiz ile de 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldük. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, projede emeği geçen önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah hayata geçireceğimiz onlarca projemizle çok daha dirençli ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
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