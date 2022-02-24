Ukrayna'dan büyük kaçış başladı!

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah savaşa döndü. Rusya, Devlet Başkanı Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlattı.

"AMACIMIZ SOYKIRIMA MARUZ KALAN İNSANLARI KORUMAKTIR"

Putin, Ukrayna askerlerine çağrı yapıp, "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün. Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." dedi.

PATLAMALAR YAŞANIYOR

Bu gelişmenin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve birçok kentte patlama ve siren sesleri duyuldu. Ukrayna Ruslara ait savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı. Ruslar ise pek çok noktayı ateş altına aldı.

HALK POLONYA SINIRINA AKIN EDİYOR

Korku içindeki halk ise güvenli bölgelere doğru geçmeye çalışıyor. Ülkeden gelen görüntülerde sabahın erken saatlerinde Ukraynalıların Polonya sınırına akın ettiği öğrenildi. Ülkeden kaçış kameralar tarafından da kayıt altına alındı.