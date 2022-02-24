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Benzin ve motorine büyük zam geliyor!

Ukrayna kriziyle ateşlenen petrol fiyatları sonrasında akaryakıt fiyatlarına gelecek zam tarihi belli oldu. Benzin ve motorin 17 TL'ye koşuyor!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor!

Ukrayna kriziyle ateşlenen petrol fiyatları sonrasında akaryakıt fiyatlarına gelecek zam tarihi belli oldu. Benzin ve motorin 17 TL'ye koşuyor!

24 Şubat 2022 Perşembe 12:39
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Dolar kuru ve Brent Petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmesine yol açmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı harekatı başlatması sonrasında Brent Petrol 100 doları aştı.

Yıl başından bu yana gelen zamlarla birlikte 16 TL'ye dayanan benzin ve motorin fiyatlarına petroldeki artış sonrasında yeni zam görüldü. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Ukrayna'da yaşanan savaş depolara ateş düşürecek.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Cumartesi günü benzine 1 TL'lik zam gelecek. Gelecek hafta salı günü ise motorin 1 TL zamlanacak. Olası zamla birlikte benzin fiyatı 16 TL 24 kuruşa, motorin de 16 TL 57 kuruşa çıkacak.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre bugünkü verilerle hesaplama yapıldığına ve sürekli fiyatların değiştiğine vurgu yapan kaynaklar, “Dolar, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (benzin ve motorin) artıyor. Bu durum daha yüksek artışları tetikleyecek potansiyeli de barındırıyor” diyerek zammın daha erken de gelebileceğini vurguladı.

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Benzin Ve Motorine Büyük Zam Geliyor!
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