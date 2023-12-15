Milletvekili el bombasıyla odayı havaya uçurdu!

Ukrayna'da bir milletvekilinin el bombalı saldırısı izleyenleri dehşete düşürdü.

Mukachevo bölgesindeki Keretskovsky köy meclisinin binasındaki oturum toplantısı sırasında odaya dalan bir milletvekili elinde tuttuğu el bombalarını yere fırlattı.

Milletvekili bomba attı!



Ukrayna'da bir milletvekili, köy meclisi binasında 3 el bombası patlattı. 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.



pic.twitter.com/smdfsswD8l — UÇ NOKTA (@haberucnokta) December 15, 2023

Kalabalık bir grubun hararetli bir şekilde konuştuğu anlarda odayı havaya uçuran milletvekilinin patlama sonucu hayatını kaybettiği iddia edilirken, saldırı sonucu 6'sı ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.