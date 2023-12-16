Kahramanmaraş’ta eski Ak Partili belediye başkanı MHP’den aday adayı oldu!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kızılseki şu ifadelere yer verdi:

‘’Saygıdeğer hemşehrilerim;

Bugün itibari ile 31 Mart 2024 de yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi nden Çağlayancerit Belediye Başkanı aday adaylığı başvurumu yaptım.

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ ile görüşerek bu ulvi göreve talip olduğumu, verildiği takdirde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ nin kurduğu Cumhur ittifakının amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışacağıma, başka bir aday arkadaşıma görev verildiğinde ittifakın ruhuna yakışacak şekilde bir nefer olacağıma söz verdim..

Tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum,

Rabbim hakkımızda hayırlısını versin inşallah…’’