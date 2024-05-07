Balduk Ailesi’nin Yaptırdığı Spor Salonu Hizmete Açıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Onursal Başkanı hayırsever İş İnsanı merhum Mehmet Balduk’un ailesi kent için hizmetler yapmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta temeli atılacak olan Mehmet Balduk Fen Lisesi için gün sayılırken Balduk ailesi, genç yaşta yaşama veda eden İş İnsanı merhum Arif Balduk adına yaptırılan Spor Salonunun açılışını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği törene Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Emre Balduk, Yönetim Kurulu üyeleri Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ve Deniz Balduk Tavukçuoğlu’nun da katılımı ile Arif Balduk Spor Salonu hizmete açıldı.

Açılış töreninde Balduk ailesi adına konuşan Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul; “Bu konuşmayı yapmak gerçekten hem çok zor hem çok anlamlı. Bu görevi bana verdiler. O yüzden de gurur duyuyorum. Rahmetli kuzenim Arif Burak Balduk çok özel bir insandı. Beyefendiliğiyle, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle hem eğitim hayatında ve iş hayatında gerçekten birçok kişiye ilham olmuştur. Onun döneminde yaşayan, onun döneminde olan, onunla aynı sıraları paylaşan arkadaşları da burada. Onlar da hoş geldiler. Ne kadar özel bir kişi olduğunu zaten tanıyanlar bilir. Tanımayanlar da bu salonda basketbol oynadıkça onun ismini yaşattıkça böyle bir insan geçti bu okuldan diye düşünsünler istedik. Bu kararı rahmetli babam Mehmet Balduk sağ olduğunda almıştık. Kendisi ön ayak olmuştu ama bunu gerçekleştirmek bizlere düştü. Kendisini 34 yaşında çok ani bir şekilde kaybettik. Ve bütün ailemizi derin bir üzüntüye boğdu bu kayıp. O yüzden onun adını yaşatmak için naçizane böyle bir fikir geldi aklımıza. Sağ olsun okul müdürümüz ve tüm okul öğretmenleri bize destek oldular. Ve bu salon şimdiki haline geldi. Aslında iki yıl önce açılışını yapmayı planlıyorduk. Fakat tadilat yapılırken yangın çıktı salonda. Tekrardan tadilat sürdürdü. Sonra deprem oldu. Depremde birçok kişiye kucak açtı bu salon ve bu okul. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Tüm yetkililere sürdürülebilir bir vizyonla kendi şirketimizi yönettiğimiz için burada da var olan ve mevcut olan şeyleri korumaya dikkat ettik. Salonun ruhunu bozmamaya dikkat ettik. Yenileyeceğimiz şeyleri yeniledik. Salonun ruhuna dokunmadan iyileştirmeler yaptık. Güzel de oldu. İnşallah Sizler de beğenmişsinizdir” dedi.



Nazlı Ceylan Balduk : “Bizler Nazar Tekstil’in üç tane genç yöneticisiyiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Emre Balduk, Deniz Balduk ve ben toplumsal refah için çabalayan babaların evlatlarıyız. Eğitime, adalete önem veren evlatlarıyız. Ve herkesin adil şekilde yaşaması, adil şekilde eğitime ulaşmasını sağlayan ve bunun için çaba gösteren babaların evlatlarıyız. Bizler şirketimizde bütün çalışanlarımızın üniversitede okuyan çocuklarına burs veren babaların evlatlarıyız. Şimdi de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu bayrağa taşıyacağımıza da buradan söz veriyoruz. Her zaman eğitime ve spora destek olacağımızı burada da tekrardan vurgulamak isterim. Sözlerime bitirmeden önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünya spor hayatı ve spor dünyası çok mühimdir. Bu kadar mühim olan spor hayatı bizim için mühimdir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın ıslahı ve kişi yaşı neşesidir. Hatta biraz da medeniyet meselesidir. Ve Türk gençliği sağlıklı, yetişip, spor yaparsa ulusun geleceği güvence altındadır. Arif Balduk Spor Salonu sizlere hayırlı olsun diyorum ve herkese teşekkür ediyorum”

KAHRAMAN, “BALDUK AİLESİ KIYMETLİ BİR AİLE”

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Hayırsever bir ailemiz ve yaptığı başka okullarla beraber inşallah Dulkadiroğlu ilçemizde Fen Lisemiz en kısa zamanda eğitim öğretim hayatına kazandırılmış marka bir okulla inşallah tekrar bu güzel şehre hizmet etmeye devam edecek. Kıymetli bir aile. Katkıları için, destekleri için, fedakarlıkları için ve deprem sürecinin engeline takılmadan var güçleriyle bize destek olmak için gayret sarf eden, nazar tekstile ve tüm yöneticilerine sizlerin huzurunda, sizlerin adına gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri gözlerinizden öperken kıymetli katılımcılarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Okulumuza ve ilimize, salonumuz hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.