İrfan Karatutlu “Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hâlâ konutlara taşınmadı”

"Deprem konutlarının bulunduğu bölgede yol, su, elektrik ve doğal gaz gibi temel altyapı hizmetleri yetersiz kalmaktadır"

Karatutlu, konutların bulunduğu bölgede yol, su, elektrik, doğal gaz gibi temel altyapı hizmetlerinin eksik olduğunu ve bu durumun vatandaşların taşınmasını engellediğini ifade etti. Ayrıca, bölgede eğitim ve sağlık tesislerinin henüz planlama aşamasına bile geçilmediğini, vatandaşlara vadedilen eşya yardımı ödemelerinin on beş aydır yapılmadığını dile getirdi.

"ESNAF, KREDİ VE VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞAMAKTADIR"

Karatutlu, deprem bölgesindeki esnafın kredi ve vergi borçları nedeniyle büyük zorluklar yaşadığına ve yeterli destek alamadığına dikkat çekti. Ayrıca, depremde binası yıkılan az sayıdaki müteahhit ve mühendisin günah keçisi ilan edilerek tutuklandığını, fakat deprem için gerekli tedbirleri alması beklenen ve depremden bir gün öncesine kadar yüksek katlı binalar için ruhsat veren belediye, bürokrasi ve siyasi sorumlular hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma yapılmadığını vurguladı.

Milletvekili Karatutlu, konuşmasını, bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini belirterek tamamladı ve ilgili tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.