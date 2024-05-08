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İrfan Karatutlu “Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hâlâ konutlara taşınmadı”

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki deprem konutları hakkında açıklamalarda bulundu. Karatutlu, üç ay önce teslim törenleri yapılan ve toplamda 10 bine yakın konutun bulunduğu Kahramanmaraş deprem bölgesinde, vatandaşların hâlâ bu konutlara taşınmadığını belirtti.

İrfan Karatutlu “Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hâlâ konutlara taşınmadı”

İrfan Karatutlu “Kahramanmaraş’ta vatandaşlar hâlâ konutlara taşınmadı”

Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş'taki deprem konutları hakkında açıklamalarda bulundu. Karatutlu, üç ay önce teslim törenleri yapılan ve toplamda 10 bine yakın konutun bulunduğu Kahramanmaraş deprem bölgesinde, vatandaşların hâlâ bu konutlara taşınmadığını belirtti.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:28

"Deprem konutlarının bulunduğu bölgede yol, su, elektrik ve doğal gaz gibi temel altyapı hizmetleri yetersiz kalmaktadır"

Karatutlu, konutların bulunduğu bölgede yol, su, elektrik, doğal gaz gibi temel altyapı hizmetlerinin eksik olduğunu ve bu durumun vatandaşların taşınmasını engellediğini ifade etti. Ayrıca, bölgede eğitim ve sağlık tesislerinin henüz planlama aşamasına bile geçilmediğini, vatandaşlara vadedilen eşya yardımı ödemelerinin on beş aydır yapılmadığını dile getirdi.

"ESNAF, KREDİ VE VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞAMAKTADIR"

Karatutlu, deprem bölgesindeki esnafın kredi ve vergi borçları nedeniyle büyük zorluklar yaşadığına ve yeterli destek alamadığına dikkat çekti. Ayrıca, depremde binası yıkılan az sayıdaki müteahhit ve mühendisin günah keçisi ilan edilerek tutuklandığını, fakat deprem için gerekli tedbirleri alması beklenen ve depremden bir gün öncesine kadar yüksek katlı binalar için ruhsat veren belediye, bürokrasi ve siyasi sorumlular hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma yapılmadığını vurguladı.

Milletvekili Karatutlu, konuşmasını, bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini belirterek tamamladı ve ilgili tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

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İrfan Karatutlu “Kahramanmaraş’ta Vatandaşlar Hâlâ Konutlara Taşınmadı”
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