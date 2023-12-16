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Kahramanmaraş’ta 44 kişiye mezar olan site sakinleri adalet istedi!

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi’ne ilişkin mağdurlar, yine binanın enkazında bir araya gelerek demokratik hak talebinde bulunup tepkilerini gösterdi.

Kahramanmaraş’ta 44 kişiye mezar olan site sakinleri adalet istedi!

Kahramanmaraş’ta 44 kişiye mezar olan site sakinleri adalet istedi!

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi’ne ilişkin mağdurlar, yine binanın enkazında bir araya gelerek demokratik hak talebinde bulunup tepkilerini gösterdi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 14:46

Depremde 43 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi'nde adalet arayışı: "Olası kastla yargılamalılar."

Binanın enkazında düzenlenen basın toplantısında aileler adına Avukat Hasan Cam Erdem açıklama yaptı.

Siteden önce arsada bulunan 6 katlı yapının 2015 yılında riskli yapı ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığını ve onun yerine Saitbey Sitesi’nin yapıldığının anımsatıldığı açıklamada binanın 3,5 katının denetime tabii tutulmadan kaçak olarak yapıldığına dikkat çekti.

Bu durumun sanıklar tarafından da itiraf edildiğini belirten Av. Erdem, “Müteahhitin yine Saitbey Sitesi’nin altına kendine göre iş yeri yaptığı projede olmayan asma kat yapıp burayı çelik profillerle kapattığı bu çelik profilleri kolon ve kirişlere saplama suretiyle monte ettiği ve binanın taşıyıcı elemanlarına zarar vererek statiğini bozduğu görülmüştür” dedi.

Mahkeme heyeti, kusurlu bulunan bazı kişilerin duruşmaya getirilmesi talebini reddetti.

Av. Erdem, kayıp yakınları adına şu çağrıda bulundu: “Adil hukuka uygun bir yargılama yapılabilmesi için tüm sanıkların huzurda muhakkak dinlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu denli bir yargılamanın hakkaniyete uygun olmayacağı kanaatindeyiz. Bu kadar delil ve usulsüzlüğe rağmen suçluların 'Taksirle' yargılanmaları biz acılı ailelerce kabul edilemez, suçluların taksirle değil olası kastla yargılanmalarını ve davanın daha hassas titizlikle yürütülmesini yüce devletimiz ve adalet bakanlığımızdan talep ediyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta 44 Kişiye Mezar Olan Site Sakinleri Adalet Istedi!
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