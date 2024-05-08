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İstiklal Üniversitesi, Filistin için ayakta!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) akademisyen, idareci ve öğrenci topluluklarınca gerçekleştirilen basın açıklaması ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını ve ABD’de savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan barışçıl gösterilere müdahale edilmesini protesto etti.

İstiklal Üniversitesi, Filistin için ayakta!

İstiklal Üniversitesi, Filistin için ayakta!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) akademisyen, idareci ve öğrenci topluluklarınca gerçekleştirilen basın açıklaması ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını ve ABD’de savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan barışçıl gösterilere müdahale edilmesini protesto etti.

08 Mayıs 2024 Çarşamba 13:17

KİÜ Rektörlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana tüm dünyanın gözü önünde Filistin’e yönelik katliam gerçekleştirdiğini söyledi. Bu katliamlarda onbinlerce kadın, çocuk ve yaşlının hunharca katledildiğini belirten Prof. Dr. Bakan, “Tabi ki İsrail’in bu saldırılarında sadece Filistinlilerhedef alınmıyor;hastaneler, ibadethaneler ve en önemlisi eğitim kurumları ve üniversitelerde vurularak, adeta kültürel bir soykırım gerçekleştiriliyor.” dedi.

Savaşın durdurulmasına yönelik gerçekleştirilen eylemlerin antidemokratik uygulamalarla sindirilmeye çalışılmasına da tepki gösteren Prof. Dr. Bakan, şunları kaydetti:

“Tahammül sınırlarını aşan bu saldırılarkarşısında Amerika’da üniversite öğrencileri ve akademisyenler tepkilerini göstermiş ve protestolar düzenlemişti. Fakat İsrail’in gerçekleştirdiği mezalim ve soykırıma sessiz kalan ABD yönetimi, akademik camiadan yükselen bu haklı ve barışçıl sesi, baskıcı yöntemlerle sindirmeye çalıştı. Bu antidemokratik uygulamalarda bilim insanları gözaltına alındı, öğrenciler okullarından uzaklaştırıldı. Tüm dünyada demokrasinin ve ifade özgürlüğünün beşiği olarak lanse edilen Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutumunu kınıyor, ABD’li akademisyen ve üniversite öğrencilerini tebrik ediyorum. “

“Yüreğinde zerre kadar vicdan taşıyan her insan gibi, Filistin’in haklı davasının yanındayız.” diyen Bakan, tüm dünyayı bu mezalimi sonlandırmak için sorumluluk almaya davet ederek, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin Filistin’in yanında olduğunu sözlerine ekledi.

KİÜ Öğrenci toplulukları adına konuşan Seher Bozbayır ise İsrail’i lanetlediklerini belirterek 8 aydır Filistin halkına bir soykırım uygulandığını, insanların evlerinden, doğup-büyüdükleri yurtlarından göçe zorlandığını belirtti. Bozbayır, şöyle konuştu:

“Diğer yandan Amerika’da birçok üniversite öğrencisi ve akademisyen bu zulmün son bulması için eylemler düzenliyor ve ne yazık ki bu barışçıl eylemler bile susturulmak isteniyor. Üniversite öğrencileri ve bilim insanları baskı ve zorbalıkla sindirilmeye çalışılıyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin bir öğrencisi olarak, aramızda binlerce kilometre olmasına karşın ABD’deki öğrenci arkadaşlarımızla aynı vicdani hisleri paylaştığımızı ve kalplerimizin onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün tüm hocalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte buradayız ve zulme sessiz kalmayarak tüm dünyanın ortak bir paydada buluşmasını ve İsrail’in sergilediği vahşeti biran önce sonlandırmasını istiyoruz.”

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan, Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, Genel Sekreter Vekili Ferat Karataş ile akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edilerek İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Melih Baltacı tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

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İstiklal ÜniversitesiFilistin Için Ayakta!
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