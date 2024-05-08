Nesli Tükenmekte Olan Anadolu Semenderi, Kahramanmaraş'ta Görüldü

Şehir merkezine sadece 5 km uzaklıkta, doğal yaşam alanında keşfedilen semender, bölgedeki doğal çeşitlilik açısından önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

Anadolu semenderi, genellikle nemli ormanlık alanlarda ve su kaynaklarının yakınında yaşayan endemik bir tür olarak biliniyor.

Kahramanmaraş'ta bu nadir türün görülmesi, bölgedeki ekolojik denge ve çevre koruma çalışmalarının önemini bir kez daha vurguluyor.

Semenderin Kazma Bağlarında görülmesiyle ilgili detaylı araştırmaların devam ettiği ve bölgedeki doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmaların artacağı belirtiliyor.