Büyükşehir’de yeni dönem! Meclis toplantıları canlı yayınlanacak!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri, Encümen Üyeleri ve mahalli idare birlikleri temsilcilerinin seçimi yapıldı.

2023 Yılı Faaliyet Raporu da meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi. Ayrıca aylık olağan meclis toplantılarının Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Şehrimiz İçin Hep Birlikte Çalışacağız

Katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyemizde yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hep birlikte şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. İnşallah bu dönemde hem şehrimize çok ciddi yatırımlar kazandıracağız hem de aramızdaki muhabbet ve iletişimi çok daha üst seviyeye çıkaracağız. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını ve sükûnet içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi temenni ediyorum” cümlelerini kaydetti.