Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır...
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan Bayramı Mesajı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan Ramazan Bayramı Mesajı!
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan...
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!

Büyükşehir’de yeni dönem! Meclis toplantıları canlı yayınlanacak!

Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. Başkan Görgel, “İnşallah bu dönemde hem şehrimize çok ciddi yatırımlar kazandıracağız hem de aramızdaki muhabbet ve iletişimi çok daha üst seviyeye çıkaracağız” dedi.

Büyükşehir’de yeni dönem! Meclis toplantıları canlı yayınlanacak!

Büyükşehir’de yeni dönem! Meclis toplantıları canlı yayınlanacak!

Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. Başkan Görgel, “İnşallah bu dönemde hem şehrimize çok ciddi yatırımlar kazandıracağız hem de aramızdaki muhabbet ve iletişimi çok daha üst seviyeye çıkaracağız” dedi.

18 Nisan 2024 Perşembe 16:12

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri, Encümen Üyeleri ve mahalli idare birlikleri temsilcilerinin seçimi yapıldı.

2023 Yılı Faaliyet Raporu da meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi. Ayrıca aylık olağan meclis toplantılarının Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Şehrimiz İçin Hep Birlikte Çalışacağız

Katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyemizde yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hep birlikte şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. İnşallah bu dönemde hem şehrimize çok ciddi yatırımlar kazandıracağız hem de aramızdaki muhabbet ve iletişimi çok daha üst seviyeye çıkaracağız. Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını ve sükûnet içerisinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi temenni ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’de Yeni Dönem! Meclis Toplantıları Canlı Yayınlanacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Görgel: “Biz, büyükşehir belediyesi ailesiyiz”
Başkan Görgel: “Biz, büyükşehir belediyesi ailesiyiz”
Başkan Görgel: “Hep birlikte şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”
Başkan Görgel: “Hep birlikte şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”
Kahramanmaraş'ta Serigrafi Ustası, Magnetlerle Şehrin Kültürel Değerlerini Tanıtıyor
Kahramanmaraş'ta Serigrafi Ustası, Magnetlerle Şehrin Kültürel Değerlerini Tanıtıyor
Kahramanmaraş'ta Göçerler, Yaylalarda Üretime Başladı
Kahramanmaraş'ta Göçerler, Yaylalarda Üretime Başladı
Başkan Görgel: “Anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak”
Başkan Görgel: “Anahtarımız; tebessüm ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek olacak”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber