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Kahramanmaraş'ta üç mahalleye karantina

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üç mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta üç mahalleye karantina

Kahramanmaraş'ta üç mahalleye karantina

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üç mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:05
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Ümit Şeref Kayacan başkanlığında olağanüstü toplandığı ifade edildi.

Açıklamada, Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak mahallelerinde pozitif vakaların bulunduğu evlerde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu evlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belli periyotlarda kontrol edilmesine, mahallelerin giriş-çıkışlarındaki kontrol noktalarında HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü mahallelere bağlanan tali yolların ise belediye ekiplerince kum dökülerek kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, karara aykırı hareket edenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

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