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Kahramanmaraşlı mobilyacıya kanlı infaz!

Mobilya ustası cinayete kurban gitti Elbistan nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 36 yaşındaki mobilya ustası, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilde başının arkasından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kahramanmaraşlı mobilyacıya kanlı infaz!

Kahramanmaraşlı mobilyacıya kanlı infaz!

Mobilya ustası cinayete kurban gitti Elbistan nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 36 yaşındaki mobilya ustası, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaza ihbarına giden polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilde başının arkasından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:55
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Olay, ilçenin Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 07 LSB 95 plakalı otomobilde yaptıkları incelemede sürücü koltuğundaki şahsı hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan incelemede, mobilya ustası olan Fatih Şahin'in, sürücü kodluğunda başının arka kısmından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi’nde ikamet eden Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şahin’in cenazesinin, Andırın ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

 

Son Güncelleme: 22.01.2022 18:19
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Kahramanmaraşlı Mobilyacıya Kanlı Infaz!
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