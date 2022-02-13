Karar resmi gazete’de! İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin mevzuat düzenlemesi de Resmi Gazete’de yayımlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 12 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı II sayılı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.

KDV ORANI YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLEN GIDA MADDELERİ

KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddeleri şunlar:

büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar,

kümes hayvanları,

balık,

yumurta, bal,

bağırsak,

çeşitli sebze fideleri,

yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,

yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,

kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,

hububat,

değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.

sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu,

hayvansal ve bitkisel yağlar,

et, balık, kabuklu hayvanlar,

şeker ve şeker mamulleri,

kakao ve müstahzarları,

hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,

sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,

yenilen çeşitli gıda müstahzarları,

su ve soda,

zeytin küspesi,

tuz.