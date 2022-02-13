Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Karar resmi gazete’de! İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri...

Karar resmi gazete’de! İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri

Karar resmi gazete’de! İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri...

13 Şubat 2022 Pazar 12:35
banner459

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamasının ardından buna ilişkin mevzuat düzenlemesi de Resmi Gazete’de yayımlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, 12 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi ürünlerin yer aldığı II sayılı listede bulunan gıda maddeleri, KDV oranının yüzde 1 olduğu I sayılı listeye dahil edildi.

KDV ORANI YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E İNDİRİLEN GIDA MADDELERİ

KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen gıda maddeleri şunlar:

büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar,

kümes hayvanları,

balık,

yumurta, bal,

bağırsak,

çeşitli sebze fideleri,

yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,

yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,

kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,

hububat,

değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.

sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu,

hayvansal ve bitkisel yağlar,

et, balık, kabuklu hayvanlar,

şeker ve şeker mamulleri,

kakao ve müstahzarları,

hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,

sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,

yenilen çeşitli gıda müstahzarları,

su ve soda,

zeytin küspesi,

tuz.

Anahtar Kelimeler:
Karar Resmi Gazete’de! İşte KDV Oranı Indirilen Gıda Maddeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK 320 Euro hibe verecek! İşte aranan şartlar!
SGK 320 Euro hibe verecek! İşte aranan şartlar!
Temel Gıda Ürünlerinde Kdv Yüzde 1'e İndirildi
Temel Gıda Ürünlerinde Kdv Yüzde 1'e İndirildi
Çiftçilere 360 Milyonluk Destek
Çiftçilere 360 Milyonluk Destek
Elektrik faturasında flaş karar! Ara tarife formülü...
Elektrik faturasında flaş karar! Ara tarife formülü...
Kahramanmaraş’ta enerji yatırımı için yeni bölge
Kahramanmaraş’ta enerji yatırımı için yeni bölge

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber