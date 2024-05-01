Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel...
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

KMTSO 15. Olağan Meclis Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Bir taraftan şehrimizin imar ve inşası için uğraşırken bir yandan da hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz.Kalıcı konut ve işyerlerimizin, eğitim ve sağlık tesislerimizin, yeşil alanlarımızın ve sosyal donatı alanlarımızın inşası büyük bir hızla sürüyor.İnşallah 2 yıl içerisinde şehrimiz 6 Şubat öncesinden çok daha güzel bir hal alacak.Kahramanmaraş’ımızı Türkiye’de örnek bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

KMTSO 15. Olağan Meclis Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Bir taraftan şehrimizin imar ve inşası için uğraşırken bir yandan da hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz.Kalıcı konut ve işyerlerimizin, eğitim ve sağlık tesislerimizin, yeşil alanlarımızın ve sosyal donatı alanlarımızın inşası büyük bir hızla sürüyor.İnşallah 2 yıl içerisinde şehrimiz 6 Şubat öncesinden çok daha güzel bir hal alacak.Kahramanmaraş’ımızı Türkiye’de örnek bir şehir haline getireceğiz” dedi.

01 Mayıs 2024 Çarşamba 17:32

Kahramanmaraş’a hizmet noktasında paydaş kurumlarla olan iş birliği ve koordinasyonu çok önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının 15. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Başkanlığında Ticaret Borsası Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen toplantıda; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, meclis üyeleri ve iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatamızı alarak göreve başladık. Hamdolsun o günden itibaren tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirerek önceliğimiz olan Kahramanmaraş’ımıza nasıl daha verimli hizmet edebilirizi konuştuk. Bu birlik ve beraberlik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Şehrimiz ve Hemşerilerimiz için Seferberiz

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında paydaş kurumlarla yürütülen projelerden bahseden Başkan Görgel, “Esnafımızın, sanayicimizin, iş dünyamızın ve tüm hemşehrilerimizin tabi ayrı sorunları var. Biz tabi merkezi hükümetimizle birlikte bir taraftan şehrimizin imar ve inşası için uğraşırken bir yandan da hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki; şehrimizi ne kadar iyi imar ve inşa edersek edelim kıracağımız bir gönül bizleri çok daha derinden etkiler. Bu anlayışla hem yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyor hem de hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu, yaşam standardını iyileştirmeye gayret ediyoruz. Gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekse de diğer kurumlarımızın projeleriyle şehrimiz şu an inşaat alanına dönmüş durumda. Kalıcı konut ve işyerlerimizin, eğitim ve sağlık tesislerimizin, yeşil alanlarımızın ve sosyal donatı alanlarımızın inşası büyük bir hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde altyapı seferberliği başlattık. 6 Şubat depremlerinde çok ciddi hasar alan altyapımızı yenileyerek şebekedeki kayıp oranımızı inşallah standartlara uygun seviyeye indireceğiz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize 10 Milyar TL’lik bir hibe sağlandı. Bu kaynağın tamamı altyapı hatlarımızın yenilenmesinde kullanılacak” diye konuştu.

Tarihi Yapılarımızı Hızla Restore Edeceğiz

Başkan Görgel konuşmalarının devamında, “Kalıcı konutların tamamlandığı rezerv alanlarda üstyapı imalatlarımıza başlayacağız. Asfalt, yürüyüş yolu, aydınlatma, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleriyle o bölgelerde de kent estetiğini sağlayacağız. İnşallah birkaç yıl sonra şehrimiz 6 Şubat öncesinden çok daha güzel bir hal alacak. Depremde hasar gören tarihi yapılarımızın restorasyonu konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordinasyon halindeyiz. Geçtiğimiz hafta Mehmet Nuri Ersoy Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah depremde hasar gören tarihi yapılarımızı aslına uygun bir şekilde restore ederek tekrar hizmete alacağız. İnşallah tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğimiz projelerle Kahramanmaraş’ımızı Türkiye’de örnek bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Görgel: “Tüm Paydaşlarımızla Yeni Bir Kahramanmaraş Inşa Ediyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber