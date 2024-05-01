Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

Kahramanmaraş’a hizmet noktasında paydaş kurumlarla olan iş birliği ve koordinasyonu çok önemseyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının 15. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Başkanlığında Ticaret Borsası Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen toplantıda; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, meclis üyeleri ve iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatamızı alarak göreve başladık. Hamdolsun o günden itibaren tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirerek önceliğimiz olan Kahramanmaraş’ımıza nasıl daha verimli hizmet edebilirizi konuştuk. Bu birlik ve beraberlik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Şehrimiz ve Hemşerilerimiz için Seferberiz

Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında paydaş kurumlarla yürütülen projelerden bahseden Başkan Görgel, “Esnafımızın, sanayicimizin, iş dünyamızın ve tüm hemşehrilerimizin tabi ayrı sorunları var. Biz tabi merkezi hükümetimizle birlikte bir taraftan şehrimizin imar ve inşası için uğraşırken bir yandan da hemşehrilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki; şehrimizi ne kadar iyi imar ve inşa edersek edelim kıracağımız bir gönül bizleri çok daha derinden etkiler. Bu anlayışla hem yeni Kahramanmaraş’ı inşa ediyor hem de hemşehrilerimizin moral ve motivasyonunu, yaşam standardını iyileştirmeye gayret ediyoruz. Gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerekse de diğer kurumlarımızın projeleriyle şehrimiz şu an inşaat alanına dönmüş durumda. Kalıcı konut ve işyerlerimizin, eğitim ve sağlık tesislerimizin, yeşil alanlarımızın ve sosyal donatı alanlarımızın inşası büyük bir hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde altyapı seferberliği başlattık. 6 Şubat depremlerinde çok ciddi hasar alan altyapımızı yenileyerek şebekedeki kayıp oranımızı inşallah standartlara uygun seviyeye indireceğiz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize 10 Milyar TL’lik bir hibe sağlandı. Bu kaynağın tamamı altyapı hatlarımızın yenilenmesinde kullanılacak” diye konuştu.

Tarihi Yapılarımızı Hızla Restore Edeceğiz

Başkan Görgel konuşmalarının devamında, “Kalıcı konutların tamamlandığı rezerv alanlarda üstyapı imalatlarımıza başlayacağız. Asfalt, yürüyüş yolu, aydınlatma, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleriyle o bölgelerde de kent estetiğini sağlayacağız. İnşallah birkaç yıl sonra şehrimiz 6 Şubat öncesinden çok daha güzel bir hal alacak. Depremde hasar gören tarihi yapılarımızın restorasyonu konusunda da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordinasyon halindeyiz. Geçtiğimiz hafta Mehmet Nuri Ersoy Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah depremde hasar gören tarihi yapılarımızı aslına uygun bir şekilde restore ederek tekrar hizmete alacağız. İnşallah tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğimiz projelerle Kahramanmaraş’ımızı Türkiye’de örnek bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.