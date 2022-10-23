Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla...
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor

TÜGİAD’dan KMTSO Başkanı Balcıoğlu’na açık destek

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetimi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ve ekibini ziyaret ederek, destek açıklamalarında bulundu.

TÜGİAD’dan KMTSO Başkanı Balcıoğlu’na açık destek

TÜGİAD’dan KMTSO Başkanı Balcıoğlu’na açık destek

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetimi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ve ekibini ziyaret ederek, destek açıklamalarında bulundu.

23 Ekim 2022 Pazar 17:13

KMTSO’da gerçekleşen toplantıda kent ekonomisi hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ta kendi sektörlerinde başarı oldu. Daha önceki yıllara göre ihracatımızı yüzde 100 artırdık. Bilindiği üzere Kahramanmaraş’ın ana sektörlerinin birincisi tekstil. Türkiye’nin yüzde 36 ipliğini üretiyoruz. İkinci büyük sektörümüz zücaciye sektörü. Burada Türkiye’nin yüzde 76 zücaciyesini Kahramanmaraş üretiyor. Kapalı Çarşı’dan sonra Türkiye’de en çok 22 ayar altın işlenen tek kenti. Dondurmada 42 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Kadın ayakkabısı konusunda Türkiye’nin 2. üssü Kahramanmaraş. Türkiye çimento üretimin yüzde 10’u, kağıtta da yüzde 20’sini biz üretiyoruz. Ayrıca Türkiye’nin yüzde 10 enerjisi Kahramanmaraş’ta üretiliyor. 15 milyon konutun enerjisi diyebiliriz. Savunma sanayinde adımlarımız oldu. Saha İstanbul’da TÜBİTAK’la bir protokol imzaladık. Ayın 25’inde de İstanbul savunma sanayi fuarına 9 firmamızla katılacağız. Bunun yanında Kahramanmaraş endemik bitkilerdeki zenginliğiyle tanınan ender şehirlerden biridir. Bizler, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” diye konuştu.

“Türkiye’nin DNA’larında üretmek var”

Kahramanmaraş’ta kendilerini evlerinde hissettiklerini dile getiren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise, “Biz bölgenin genç girişimcileriyle Türkiye’nin birçok noktasında zaman zaman karşılaştık ve onlarla istişare şansımız oldu. Uzun zamandır da bu bölgede aslında farkı şehirlerde şubeleşmeyi düşünürken, sadece bölgeyi değil Türkiye’ye değer katacak çok ciddi bir genç nüfus olduğunu, çokta iyi eğitimli olduklarını, birçok işi yapabilecek kabiliyette olduklarını gördükten sonra evet olması gerek yer kesinlikle Kahramanmaraş. Sonra buraya geldik ve burada biz tekstili biliyorduk ama onun yanında birçok şeyi hep birlikte öğrendik. Endemik bitkilerden hatta kullandığımız tencerelerin dahi burada üretildiğine kadar. Belki de vaktiydi şimdi, biz Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’ni temsil eden bir ekibiz. Mevcutta sanayinin doyuma ulaştığı bölgelerden geliyoruz. Burada sizlerin de davetleri ve destekleriyle mutlaka üyelerimiz bizler yatırım da yapmak isteyeceğiz çünkü gerek startuplar (girişim), gerek dijitalleşme fonlarının yanı sıra Türkiye üreten bir ülke. DNA’larında üretmek var. Dünyayla yarışıyoruz. Kahramanmaraş bizlerinde öğrendiği üzere dünyada şehir ismiyle kendi markasını taşıyan, kendi ismini taşıyan tek şehir, bu çok önemli, ülkemiz için önemli bizler için gurur kaynağı. Bunun bir örneği daha yok. Dediğim gibi nazik misafirperverliğininiz bizi kendi evimizde hissettirdi. Bize enerji veren üretmek, bir arada olmak, ekip çalışması, sizlerin tecrübeleriyle destekleriyle biz bölgede çok öncü işler yapabileceğimizi biliyoruz. Size de hem yaptığınız çalışmalardan ötürü, hem de çok kısa bir süre sonra seçimleriniz var. Orada hem başarılar dileriz, hem desteklerimizi hali hazırda sunmak isteriz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TÜGİAD’dan KMTSO Başkanı Balcıoğlu’na Açık Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep ve Kahramanmaraş arasında tescilli "acı biber" rekabeti yaşanıyor
Gaziantep ve Kahramanmaraş arasında tescilli "acı biber" rekabeti yaşanıyor
Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, KMTSO seçimlerindeki tavrını açıkladı!
Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği, KMTSO seçimlerindeki tavrını açıkladı!
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta Elma Festivaline Katıldı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kahramanmaraş'ta Elma Festivaline Katıldı
Türkoğlu Gıda OSB yönetiminden Ankara ziyareti!
Türkoğlu Gıda OSB yönetiminden Ankara ziyareti!
Kahramanmaraş’ta mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Kahramanmaraş’ta mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber