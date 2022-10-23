TÜGİAD’dan KMTSO Başkanı Balcıoğlu’na açık destek

KMTSO’da gerçekleşen toplantıda kent ekonomisi hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ta kendi sektörlerinde başarı oldu. Daha önceki yıllara göre ihracatımızı yüzde 100 artırdık. Bilindiği üzere Kahramanmaraş’ın ana sektörlerinin birincisi tekstil. Türkiye’nin yüzde 36 ipliğini üretiyoruz. İkinci büyük sektörümüz zücaciye sektörü. Burada Türkiye’nin yüzde 76 zücaciyesini Kahramanmaraş üretiyor. Kapalı Çarşı’dan sonra Türkiye’de en çok 22 ayar altın işlenen tek kenti. Dondurmada 42 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Kadın ayakkabısı konusunda Türkiye’nin 2. üssü Kahramanmaraş. Türkiye çimento üretimin yüzde 10’u, kağıtta da yüzde 20’sini biz üretiyoruz. Ayrıca Türkiye’nin yüzde 10 enerjisi Kahramanmaraş’ta üretiliyor. 15 milyon konutun enerjisi diyebiliriz. Savunma sanayinde adımlarımız oldu. Saha İstanbul’da TÜBİTAK’la bir protokol imzaladık. Ayın 25’inde de İstanbul savunma sanayi fuarına 9 firmamızla katılacağız. Bunun yanında Kahramanmaraş endemik bitkilerdeki zenginliğiyle tanınan ender şehirlerden biridir. Bizler, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” diye konuştu.

“Türkiye’nin DNA’larında üretmek var”

Kahramanmaraş’ta kendilerini evlerinde hissettiklerini dile getiren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise, “Biz bölgenin genç girişimcileriyle Türkiye’nin birçok noktasında zaman zaman karşılaştık ve onlarla istişare şansımız oldu. Uzun zamandır da bu bölgede aslında farkı şehirlerde şubeleşmeyi düşünürken, sadece bölgeyi değil Türkiye’ye değer katacak çok ciddi bir genç nüfus olduğunu, çokta iyi eğitimli olduklarını, birçok işi yapabilecek kabiliyette olduklarını gördükten sonra evet olması gerek yer kesinlikle Kahramanmaraş. Sonra buraya geldik ve burada biz tekstili biliyorduk ama onun yanında birçok şeyi hep birlikte öğrendik. Endemik bitkilerden hatta kullandığımız tencerelerin dahi burada üretildiğine kadar. Belki de vaktiydi şimdi, biz Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 25’ni temsil eden bir ekibiz. Mevcutta sanayinin doyuma ulaştığı bölgelerden geliyoruz. Burada sizlerin de davetleri ve destekleriyle mutlaka üyelerimiz bizler yatırım da yapmak isteyeceğiz çünkü gerek startuplar (girişim), gerek dijitalleşme fonlarının yanı sıra Türkiye üreten bir ülke. DNA’larında üretmek var. Dünyayla yarışıyoruz. Kahramanmaraş bizlerinde öğrendiği üzere dünyada şehir ismiyle kendi markasını taşıyan, kendi ismini taşıyan tek şehir, bu çok önemli, ülkemiz için önemli bizler için gurur kaynağı. Bunun bir örneği daha yok. Dediğim gibi nazik misafirperverliğininiz bizi kendi evimizde hissettirdi. Bize enerji veren üretmek, bir arada olmak, ekip çalışması, sizlerin tecrübeleriyle destekleriyle biz bölgede çok öncü işler yapabileceğimizi biliyoruz. Size de hem yaptığınız çalışmalardan ötürü, hem de çok kısa bir süre sonra seçimleriniz var. Orada hem başarılar dileriz, hem desteklerimizi hali hazırda sunmak isteriz” diye konuştu.