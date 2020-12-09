Öztunç'tan, Tanrıkulu'na sert yanıt

Meclis'te söz hakkı alan CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kahramanmaraş'ta polis şehit eden cinayet zanlısının nasıl öldüğünü sormuştu, Öztunç'tan cevap gecikmedi.

Milletvekili Öztunç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Kahramanmaraş emniyeti Barış Göl polisimizi şehit eden katile operasyon düzenlemiş ve operasyondan katil Muhammed Karataş yaralı olarak ele geçirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Katil hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay bundan ibarettir. Polis teşkilatı bir polisi şehit eden katile tabi ki müdahalede bulunacaktır. Bu olayda kimse birşey aramasın.

Şehit polisimiz Barış Göl'e Allah'tan rahmet, Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Barış Göl artık sadece Osmaniye'nin değil, Kahramanmaraş'ın da evladıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta şehit edilen polis memuru Barış Göl'ün katil zanlısını sordu.

"ZANLI ARABADA İŞKENCE GÖRÜYOR, SAĞLAM GİRDİĞİ GÖZALTINDA YAŞAMINI YİTİRİYOR"

Göl'ü şehit eden cinayet zanlısına yönelik işkence iddialarında bulunan Tanrıkulu, "Gözaltına alınan zanlı arabada işkence görüyor ve bu zanlı sağlam girdiği gözaltında yaşamını yitiriyor.

"NASIL ÖLDÜ, ÇIKIN AÇIKLAYIN"

Polisi şehit eden sağ bir yurttaş, zanlı, sanık, neyse katil... Nasıl öldü? Çıkın açıklayın. Evet katil, ölmesi mi lazım? İnfaz mı edilmesi lazım?" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere; Kahramanmaraş'ta cinayet şüphelisini yakalamak üzere harekete geçen polis memuru Barış Göl, Muhammet Karataş tarafından şehit edildi.

Olay yerinden kaçan katil Karataş, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.