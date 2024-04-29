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Kahramanmaraşlı Şehit Kızı Üçgül'den Babasına Son Söz

Adıyaman'da, Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül’ün kızı İrem Üçgül, cenaze töreninde babasına seslendi.

Kahramanmaraşlı Şehit Kızı Üçgül'den Babasına Son Söz

Kahramanmaraşlı Şehit Kızı Üçgül'den Babasına Son Söz

Adıyaman'da, Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül’ün kızı İrem Üçgül, cenaze töreninde babasına seslendi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 09:11

Dün akşam Saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru Süleyman Uğur Şahin, kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer’i ağır yaralamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit olan baş komiser Kamuran Üçgül ve ekipler amiri Gökhan Özer bugün Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Abuzer Yıldırım ek hizmet binasının bahçesinde yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Törene katılan Şehit Kamuran Üçgül’ün kızı İrem Üçgül babasına seslendi. Üçgül, “Baba söz, istediğin gibi bir insan olacağım. Söz baba” sözleri ile törene katılanları ağlattı.

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Kahramanmaraşlı Şehit Kızı Üçgülden Babasına Son Söz
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