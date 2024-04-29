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Afşin tava tescillendi!

Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti Afşin tavası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen Coğrafi işaret Tescil Belgesi ile tescillendi.

Afşin tava tescillendi!

Afşin tava tescillendi!

Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti Afşin tavası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen Coğrafi işaret Tescil Belgesi ile tescillendi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 09:22

Tarihi ve kültürü bakımından önemli unsurlara sahip olan Kahramanmaraş’ın birçok lezzeti Coğrafi İşaret Tescili almaya hak kazanırken şehrin geleneksel lezzetlerinden biri olan Afşin tavası da, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar’ın çabalarıyla Ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Başvuru sürecinde herhangi bir itiraz olmaması üzerine Afşin Tava resmi olarak tescillendi. Kayapınar, bu gelişmeyi Afşin’e müjdeleyerek, “Afşin’imize hayırlı olsun” dedi.

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Afşin Tava Tescillendi!
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