Afşin tava tescillendi!

Tarihi ve kültürü bakımından önemli unsurlara sahip olan Kahramanmaraş’ın birçok lezzeti Coğrafi İşaret Tescili almaya hak kazanırken şehrin geleneksel lezzetlerinden biri olan Afşin tavası da, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar’ın çabalarıyla Ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Başvuru sürecinde herhangi bir itiraz olmaması üzerine Afşin Tava resmi olarak tescillendi. Kayapınar, bu gelişmeyi Afşin’e müjdeleyerek, “Afşin’imize hayırlı olsun” dedi.