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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, ağırlığı hemşirelerden oluşan 20 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurmuştu. Yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, atanıp atanmadıklarına ÖSYM'nin resmi hesabından bakabiliyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, ağırlığı hemşirelerden oluşan 20 bin sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurmuştu. Yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, atanıp atanmadıklarına ÖSYM'nin resmi hesabından bakabiliyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi 16:13
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Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı açıklanmıştı. Adaylar, başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmişti. Meraklı bekleyiş bugün son buldu.

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:24
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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