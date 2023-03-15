Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

Başkan Güngör, Avşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti

Avşar Kampüsü Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “İnşallah kısa sürede hemşehrilerimizinkalıcı konutlarına da misafir olacağız” dedi.

Başkan Güngör, Avşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti

Başkan Güngör, Avşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti

Avşar Kampüsü Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “İnşallah kısa sürede hemşehrilerimizinkalıcı konutlarına da misafir olacağız” dedi.

15 Mart 2023 Çarşamba 17:49

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması, hayatın normale dönmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için var gücüyle çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması noktasında KSÜ Avşar Kampüsü’ne kurulan geçici barınma merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Depremzedeleri çadırlarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten ve acılarını paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, STK’larımız ve gönüllülerimizle yüksek bir koordinasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan, acımızı paylaşan, desteklerini eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sosyal Hayata Yönelik Alanlar Oluşturuluyor

Yaşanan zorlu süreçte vatandaşların çok büyük metanet ve dirayetli duruş sergilediğini belirten Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizin barınma, gıda, giyim, hijyen, ulaşım gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Şehrimizin farklı noktalarında geçici barınma merkezleri oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezlerimizin altyapı imalatlarını gerçekleştiriyor ve asfalt yollar inşa ediyoruz. Geçici barınma merkezlerimizde sosyal hayata yönelik eğitim, oyun ve spor alanları da oluşturuluyor. Özellikle çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu çalışmalar son derece kıymetli. Avşar Kampüsü Geçici Barınma Merkezi’ndeki ziyaretlerimizde de; çadırının önünü saksılarla süsleyen teyzemizle, yüzündeki umut dolu tebessümle bizi hanesine davet eden kardeşlerimizle karşılaştık. Bunlar şükür sebebimiz. İnşallah kısa sürede hemşehrilerimizinkalıcı konutlarına da misafir olacağız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörAvşar Kampüsü’nde Depremzedeleri Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin Yaraları Sarılıyor
Kahramanmaraş’ta Özel Halk Otobüsleri de Hizmete Başladı
Kahramanmaraş’ta Özel Halk Otobüsleri de Hizmete Başladı
Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu
Kahramanmaraş’ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu
Başkan Güngör; “Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”
Başkan Güngör; “Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”
Depremin de, Sel Baskınlarının da Suçlusu Bulundu: KADER
Depremin de, Sel Baskınlarının da Suçlusu Bulundu: KADER

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber