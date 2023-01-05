Başkan Güngör, ‘Yerel kalkınma odaklı yatırımlarımızı sürdüreceğiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da, ‘Türkiye Yüzyılında Tarım ve Orman’ toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları ve belediye başkanları da yer aldı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’nin başkanlığında Türkiye Yüzyılında Tarım ve Orman toplantımızı gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu, projelerini ve hedeflerini Sayın Bakanımızdan dinledik. Şehirlerimizin tarımsal faaliyetleri, orman varlıkları ve su kaynakları hakkında istişarelerde bulunduk. Yerel yönetimler olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerel kalkınma odaklı projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Toplantımızın şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.