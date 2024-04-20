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Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
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Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklere yönelik şenlik düzenleyecek. NFK Kültür Merkezi önünde düzenlenecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!

Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklere yönelik şenlik düzenleyecek. NFK Kültür Merkezi önünde düzenlenecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.

20 Nisan 2024 Cumartesi 15:37

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan, farklı yaş gruplarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da miniklere yönelik şenlik düzenleyecek. 23 Nisan Salı günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde kurulacak şenlikte birbirinden eğlenceli gösteri ve etkinlikler çocuklarla buluşacak. Ayrıca Çocuk Bayramı’nda birbirinden güzel hediyeler de miniklerin olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 23 Nisan Salı günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında düzenlenecek şenliğe tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
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