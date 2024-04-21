Başkan Balcıoğlu, Canlı Yayında Deprem Bölgesindeki Yaşanan Gelişmeleri Değerlendirdi

Şahin Balcıoğlu, BlombergHT’de Reyhan Baysan’ın sunduğu ‘Fokus ‘ programının canlı yayın konuğun oldu.

Başkan Balcıoğlu, burada yaptığı açıklamasında; “Öncelikle bizim her zaman sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde birçok gelişmeyle birlikte aksaklıklar yok değil. Kahramanmaraş mücbir sebep sorunsalıyla karşı karşıya. Kahramanmaraş’ın Türkiye ekonomisine olan katkısı tartışılmaz. Para ürkektir, güvenli limanları ister. Biz dünyanın tek üreticisi ya da tek satıcısı değiliz. Tüm dünya ile rekabet ediyoruz ve birçok sektörde de Çin’le rekabet ediyoruz. Biz bu ülkelere ihracat yapmadığımızda bu insanlar iyi niyetle bizi beklemezler. Ticaret devam ediyor, onlarda hayat devam ediyor. Biz ucuz kredi verin, bedava para verin bize bakın, bize şunu yapın demiyoruz. Bırakın sorumluluğu bize, biz yapacağımızı yapalım” dedi.

“Mücbir sebep uzatılsın”

Balcıoğlu, açıklamasının devamında ise, “Kahramanmaraş’ın yurt içi ve yurt dışında üretimini yaptığı ürünler bu bağlamda büyük önem arz ediyor. Bu nedenle biz Kahramanmaraş‘ı ayağa kaldıramaz isek Türkiye’ye zarar vermiş olacağız Türkiye ekonomisi zarar görmüş olacak. Nisan ayında tamamlanması planlanan mücbir sebebin uzatılmasını istiyoruz. Bu durum geçtiğimiz dönemlerde deprem felaketini yaşayan illerde uzun süre uygulandı. Bir çok işletme halen üretime geçememiş durumda bu nedenle ödemelerini yapamayacak durumda. Taksitlendirme yöntemi ise maalesef bu yöntemin çözümü değil. Bu nedenle mücbir sebebin beş yıla kadar uzatılmasını arz ediyoruz” ifadelerine yer verdi.