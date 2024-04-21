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Kahramanmaraş’ta rezerv alanda kalan tüm konutlar yıkılacak!

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından kent merkezi, yeni rezerv alanlar belirlenerek yeniden tasarlanıyor.

Kahramanmaraş’ta rezerv alanda kalan tüm konutlar yıkılacak!

Kahramanmaraş’ta rezerv alanda kalan tüm konutlar yıkılacak!

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından kent merkezi, yeni rezerv alanlar belirlenerek yeniden tasarlanıyor.

21 Nisan 2024 Pazar 14:38

Valilik, rezerv alanlardaki sağlam konutların da yıkılacağını duyurdu. Özellikle Hayrullah Mahallesi'nde en fazla yıkımın yaşandığı bölgede, kent yeni bir mimari ve tasarımla şekilleniyor. Eski yapılar, yeni mimari ve tasarıma uymadıkları için sağlam olsalar bile yıkılıyor.

Depremlerde 7 bin 491 bina yıkılırken, 4 bin 500 bina acil olarak yıkılarak enkazları temizlendi. Kent genelinde 35 bin 500 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 100 bin kişinin konteynerlerde yaşadığı Kahramanmaraş'ta afetzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için bakanlık hızla yeni yerleşim yerleri ve konutların yapımını sürdürüyor. Kentsel tasarım ve dönüşüm çerçevesinde, belirlenen rezerv alanlardaki binaların yıkılmasıyla yeni özel tasarım binalar inşa ediliyor. Yeni yapılan binalar, mimari ve coğrafi duruma uygun olarak özel tasarlanıyor. Yıkılan binaların, hasarlı olmaları değil, yeni kent estetiği ve mimarisine uymamaları sebebiyle yıkıldığı vurgulanıyor.

Toplam 21 bin bağımsız birimin yapımının planlandığı rezerv alanlarda, şu anda 10 bin bağımsız konutun inşaatı devam ediyor. 1,5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen bu 21 bin bağımsız birimle Kahramanmaraş şehir merkezi, yeni bir mimari yapıya kavuşacak.

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Kahramanmaraş’ta Rezerv Alanda Kalan Tüm Konutlar Yıkılacak!
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