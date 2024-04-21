Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
Rektör Yasım’dan Fırat Görgel’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Rektör Yasım’dan Fırat Görgel’e Hayırlı...
Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Turan Mahallesinde Parke Çalışması
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır...
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan Bayramı Mesajı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan...

Dulkadiroğlu’ndan çevre temizliği!

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sivricehöyük mahallesinde bulunan ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan çevre temizliği!

Dulkadiroğlu’ndan çevre temizliği!

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sivricehöyük mahallesinde bulunan ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı.

21 Nisan 2024 Pazar 14:43

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın talimatıyla ilçe genelinde detaylı temizlik çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sivricehöyük mahallesinde bulunan ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Çevre hassasiyetlerini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dulkadiroğlu ilçesinin her açıdan güzelleşmesi adına tüm ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığının altını çizen Başkan Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dulkadiroğlu ilçemizin zenginliklerini ortaya çıkarmak, onları korumak ve vatandaşlarına layık bir şekilde ayakta tutma adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle çevre konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunun altını çizmek istiyorum. Bir Müslümana yakışır şekilde tertemiz bir yaşam alanı oluşturmak bizim asli görevimizdir. Bu hususta kıymetli vatandaşlarımızın da hassas olmalarını rica ediyorum. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Sivricehöyük mahallemizde bulunan geçici barınma alanı etrafında yoğun bir kirlenme olduğunu tespit ettik. Ekiplerimiz duruma anında müdahale ederek gerekli çalışmaları yaptı. Ancak temizlenen bu alanların korunması da önemli. Bu hususta vatandaşlarımızın ekiplerimize yardımcı olarak koruma görevinde pay sahibi olmalarını rica ediyorum. Daha güzel bir Dulkadiroğlu için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan çevre Temizliği!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta rezerv alanda kalan tüm konutlar yıkılacak!
Kahramanmaraş’ta rezerv alanda kalan tüm konutlar yıkılacak!
Başkan Balcıoğlu, Canlı Yayında Deprem Bölgesindeki Yaşanan Gelişmeleri Değerlendirdi
Başkan Balcıoğlu, Canlı Yayında Deprem Bölgesindeki Yaşanan Gelişmeleri Değerlendirdi
Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
Kahramanmaraş’ta ücretsiz 23 Nisan Şenliği!
Dulkadiroğlu’ndan Bulanık Mahallesinde Stabilize Yol Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Bulanık Mahallesinde Stabilize Yol Çalışması
Görgel ve Kirişci’den Şehitler Haftası’nda Anlamlı Ziyaret
Görgel ve Kirişci’den Şehitler Haftası’nda Anlamlı Ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber