Dulkadiroğlu’ndan çevre temizliği!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın talimatıyla ilçe genelinde detaylı temizlik çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sivricehöyük mahallesinde bulunan ormanlık alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çevre hassasiyetlerini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dulkadiroğlu ilçesinin her açıdan güzelleşmesi adına tüm ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığının altını çizen Başkan Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dulkadiroğlu ilçemizin zenginliklerini ortaya çıkarmak, onları korumak ve vatandaşlarına layık bir şekilde ayakta tutma adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle çevre konusunda büyük bir hassasiyetimiz olduğunun altını çizmek istiyorum. Bir Müslümana yakışır şekilde tertemiz bir yaşam alanı oluşturmak bizim asli görevimizdir. Bu hususta kıymetli vatandaşlarımızın da hassas olmalarını rica ediyorum. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Sivricehöyük mahallemizde bulunan geçici barınma alanı etrafında yoğun bir kirlenme olduğunu tespit ettik. Ekiplerimiz duruma anında müdahale ederek gerekli çalışmaları yaptı. Ancak temizlenen bu alanların korunması da önemli. Bu hususta vatandaşlarımızın ekiplerimize yardımcı olarak koruma görevinde pay sahibi olmalarını rica ediyorum. Daha güzel bir Dulkadiroğlu için çalışmayı sürdüreceğiz.”