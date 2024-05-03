Kahramanmaraş’ta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde 40 yıldır ustalık yapan 75 yaşındaki Ali Karslıoğlu, çevre illerden getirdiği tonlarca ağırlıktaki taşları elmaslarla işleyerek sanata dönüştürüyor.

Kahramanmaraş’ta depremden sonra da varlığını sürdüren taş işlemeciliği, mimari yapıların inşasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Taş işlemeciliği ustaları tarafından şekillendirilen taşlar; cami kaplamaları, minare, mihrap, minber, kürsü, yazlıklar, çeşme, şömine, şadırvan, saat kulesi gibi yapıların inşasında kullanılabilmektedir.

Kahramanmaraş’ta son dönemde inşa edilen en büyük mimari yapılar arasında yer alan Abdulhamithan Camii’nin dışının tamamen taş kaplama olduğu ve bu inşaatta Maraşlı taş ustalarının emeği geçiyor.