Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel...
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Kahramanmaraş’ta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta taş ustaları, tonlarca ağırlıktaki taşları yontarak sanata dönüştürüyor.

Kahramanmaraş’ta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Kahramanmaraş’ta ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta taş ustaları, tonlarca ağırlıktaki taşları yontarak sanata dönüştürüyor.

03 Mayıs 2024 Cuma 09:44

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde 40 yıldır ustalık yapan 75 yaşındaki Ali Karslıoğlu, çevre illerden getirdiği tonlarca ağırlıktaki taşları elmaslarla işleyerek sanata dönüştürüyor.

Kahramanmaraş’ta depremden sonra da varlığını sürdüren taş işlemeciliği, mimari yapıların inşasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Taş işlemeciliği ustaları tarafından şekillendirilen taşlar; cami kaplamaları, minare, mihrap, minber, kürsü, yazlıklar, çeşme, şömine, şadırvan, saat kulesi gibi yapıların inşasında kullanılabilmektedir.

Kahramanmaraş’ta son dönemde inşa edilen en büyük mimari yapılar arasında yer alan Abdulhamithan Camii’nin dışının tamamen taş kaplama olduğu ve bu inşaatta Maraşlı taş ustalarının emeği geçiyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Ekmeklerini Taştan çıkarıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü!
Kahramanmaraş’ta akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü!
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber