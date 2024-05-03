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Kahramanmaraş’ta imar planıyla ilgili önemli değişiklik! Taks değeri arttı!

Depremden etkilenen yapıların yerinde dönüşüm uygulamasında yapılaşma haklarındaki kayıplarına yönelik imar plan notu düzenlemesini içeren teklif, Onikişubat Belediye Meclisi’nce kabul edilerek, yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş’ta imar planıyla ilgili önemli değişiklik! Taks değeri arttı!

Kahramanmaraş’ta imar planıyla ilgili önemli değişiklik! Taks değeri arttı!

Depremden etkilenen yapıların yerinde dönüşüm uygulamasında yapılaşma haklarındaki kayıplarına yönelik imar plan notu düzenlemesini içeren teklif, Onikişubat Belediye Meclisi’nce kabul edilerek, yürürlüğe girdi.

03 Mayıs 2024 Cuma 14:24

Teklifle birlikte önceden 0,40 olan TAKS değeri, 0,60’a çıkarıldı.

Düzenleme ile yerinde dönüşüm yapılacak alanlarda kat düşürülmesi ile inşaat alanlarının tamamını kullanamayan parsellerde Taban Alanı 0.60’a kadar kullanılabilecek. Ayrıca 10 bin metrekare ve üzeri parsellerdeki yüzde 10 oranındaki inşaat artışı hakkı blok bazlı olarak korunacak.

Alınan kararla birlikte, örneğin 10 katlı olup, yıkılmış veya hasar görmüş bir binaya 8 kat yapı izni verilebilecek.

Taban alanının artırımıyla birlikte de yatay mimarinin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı, “2891,121 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin Onikişubat Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda karar alındı. 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Asrın Felaketi depremler neticesinde şehir genelindeki kat kullanımlarının düşürülmesine yönelik yapılmış olan yapılaşma şartlarındaki düzenleme sonucunda, depremden etkilenen yapıların yerinde dönüşüm uygulamasında yapılaşma haklarındaki kayıplarına yönelik imar plan notu düzenlemesi yapılmıştır.Bu düzenleme ile yerinde dönüşüm yapılacak alanlarda; Kat düşürülmesi ile inşaat alanlarının tamamını kullanamayan parsellerde Taban Alanı 0.60’a kadar kullanılabilecek olup ayrıca 10.000 m2 ve üzeri parsellerdeki %10 oranındaki inşaat artışı hakkı blok bazlı olarak korunacaktır.”

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