Başkan Mahçiçek, Ak Parti teşkilatına 8 yıllık yatırım ve hedefleri anlattı!

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın haftalık olağan İl Yürütme Kurulu toplantısına konuk oldu. İl Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve il yönetim kurulu üyeleri yoğun katılım gösterdi.

İl Başkanı Fırat Görgel’in açılış konuşmasının ardından sunum eşliğinde 2014-2022 yılları arasındaki yatırım ve projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023 ve yeni projelere ilişkin bilgiler verdi.

Sıcak ve samimi bir ortamda partililerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, 8 yıllık süreçte ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle hayata geçirdikleri birbirinden önemli yatırımlarla Onikişubat’ın çehresini değiştirdiklerini kaydetti.

Başakan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ‘Gönül Belediyeciliği’ düsturuyla çalıştıklarını ve gönülden yaklaşaraktaraflı tarafsız tüm vatandaşların takdirini kazandıklarını vurguladı.

Onikişubat’a 8 yılda 2 milyar 41 milyon TL yatırım yapıldı

8 yılda ulaşım ve alt yapıya 1 milyar 373 milyon TL yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Mahçiçek, eğitim ve kültür yatırımlarına 85 milyon TL, spor yatırımlarına 65 milyon TL, sosyal yardımlara ise 33 milyon TL yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Belediyecilik hizmetlerini ve yatırımlarını ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’le çok daha ileri boyutlara çıkaracaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, geleceği şekillendirecek vizyoner projelerle Kahramanmaraş’ı dünya kenti yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

Yeni projelerin de en güçlü şekilde Onikişubat’a kazandırılacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile de kent halkının deniz özlemine son vereceklerini ve 4 milyon metrekarelik alanda tarihi bir çalışmayı hayata geçirdikleri belirtti.

Başkan Hanefi Mahçiçek sözlerinin devamında belediyecilik vizyonu çerçevesinde ilçenin kırsal ve merkezi mahallelerine ihtiyaçları noktasında yeni tesisler kazandıracaklarına değindi.

2014-2022 yılları arasında İller Bankası’ndan kişi başına düşen gelirin 1 Milyar 91 milyon TL olduğunu da anlatan Başkan Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak 950 milyon TL kaynak ürettiklerini ve toplamda 2 Milyar 41 Milyon TL yatırım yaptıklarını ifade etti.

Başkan Mahçiçek’in konuşmasının ardından söz alan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, teşkilat olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek, Onikişubat Belediyesi ve Başkan Hanefi Mahçiçek ile uyum içerisinde hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Teşkilat üyeleri ise Başkan Mahçiçek’e ilgi, alakası ve kente hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.