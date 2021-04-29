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Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini İnceledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Hacıeyüplü mahallesi sosyal tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Okay, tesisin pandemi sonrasında vatandaşlara hizmet vereceğini aktardı.

Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini İnceledi

Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini İnceledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Hacıeyüplü mahallesi sosyal tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Okay, tesisin pandemi sonrasında vatandaşlara hizmet vereceğini aktardı.

29 Nisan 2021 Perşembe 14:39
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Yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Hacıeyüplü mahallesini ziyaret etti. Mahalleye yapılan yatırımları inceleyen Başkan Okay, yapımı tamamlanan sosyal tesisi de gezdi. Sosyal tesisin eksiklerinin de tamamlanacağını kaydeden Başkan Okay, pandemi sonrasında tesisin aktif olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sosyal tesis konusunda çok önemli çalışmalara imza attık. Birçok mahallemize sosyal tesis kazandırdık. Şuan yapımı devam eden ve tamamlanan sosyal tesislerimiz mevcut. Hacıeyüplü mahallemize de bir sosyal tesis kazandırdık. İnşallah pandeminin sona ermesiyle bu tesisimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Mahallemizin her türlü sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Gerekli alt yapı çalışmalarını özenle yapıyoruz. İhtiyaç duyulan tüm konularda ekiplerimiz çalışmaya devam edecek.”

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Başkan Okay Hacıeyüplü Sosyal Tesisini İnceledi
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