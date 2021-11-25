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Başkan Okay’dan Öğretmenlerine Büyük Vefa

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ta eğitim öğretim hayatına katkı sağlayan öğretmenleriyle Mutfak Müzesi’nde bir araya geldi.

Başkan Okay’dan Öğretmenlerine Büyük Vefa

Başkan Okay’dan Öğretmenlerine Büyük Vefa

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ta eğitim öğretim hayatına katkı sağlayan öğretmenleriyle Mutfak Müzesi’nde bir araya geldi.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:30
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Öğretmenleriyle zaman zaman bir araya geldiğini ve istişarelerde bulunduğunu dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğretmenlerine verdiği önemi anlattı. Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim ve öğrenimine katkıda bulunan öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Okay, öğretmenlerin öğrencileri hayatın her alanına hazırladığını söyledi.

Mutfak Müzesi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Okay, öğretmenlerinin hayatındaki öneminden bahsetti. Başkan Okay, ortaya koyduğu tüm başarılarda öğretmenlerinin de payı olduğunu hatırlatarak şunları aktardı: “Bugün başarılı bir insan, iyi bir yönetici ve iyi bir aile reisi olmamızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği ve payı vardır. Öğretmenlerimiz bizleri sadece bilgi eğitimiyle hayata hazırlamıyor. Tüm detaylarıyla hayatın her alanına özenle hazırlıyor ve tecrübelerini aktarıyorlar. Bugün vatanına, milletine ve devletine faydalı bireyler yetişmesinde öğretmenin yeri ve önemi çok ayrıdır. Bu bilinçle bizlerin her zaman yanında olan öğretmenlerimizin bizler de her zaman yanındayız. Zaman zaman öğretmenlerimle gerek yüz yüze, gerekse de telefonla istişare etmeyi önemsiyorum. Bugün kişisel gelişimimde emeği olan bilhassa Yüksel Horasan, Naim Paksoy, Doğan Yarpuz, Mahmut Kayıran, Aslan Reyhanlı ve Abdullah Kısakürek’e çok teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Onların nezdinde tüm öğretmenlerimizin bir kez daha öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”

 

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Öğretmenlerine Büyük Vefa
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