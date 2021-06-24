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Büyükşehir ekiplerinden Marmara’da müsilaj seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda araç ve ekip “müsilaj” olarak adlandırılan deniz salyası temizliği için Marmara bölgesine intikal etti. Deniz yüzeyindeki organizma yoğun çalışmalarla bertaraf ediliyor.

Büyükşehir ekiplerinden Marmara’da müsilaj seferberliği

Büyükşehir ekiplerinden Marmara’da müsilaj seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda araç ve ekip “müsilaj” olarak adlandırılan deniz salyası temizliği için Marmara bölgesine intikal etti. Deniz yüzeyindeki organizma yoğun çalışmalarla bertaraf ediliyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 15:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Marmara bölgesinde devam eden çevre sorunuyla alakalı önemli bir dayanışma adımı attı.

Bu çerçevede, “müsilaj” olarak adlandırılan deniz salyası temizliği için çok sayıda personel ve araç Marmara bölgesine sevk edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesine tahsis edilen personel ve araçlar İstanbul’da çalışmaya başladı. Deniz yüzeyinde tabaklaşan organizmalar, zorlu çalışmaların sonunda toplanılarak bertaraf ediliyor. Çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde kıyı hattı boyunca devam edeceği bildirildi. Başta İstanbul olmak üzere denize kıyısı olan çevre şehirlerin de etkilendiği sorunun temizlikle birlikte ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 24.06.2021 17:16
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