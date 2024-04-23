Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk boğazı kesilmiş halde bulundu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucunda, Akgül'ün yaşadığı evin bitişiğindeki dedelerine ait samanlıkta boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.

Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı ve suç aletini de buldu. Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.