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Çini Kursu Meyvelerini Verdi

Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kursları bünyesinde verilmekte olan Çini Kursu meyvelerini vermeye başladı. Kursa katılan kursiyerler kendilerine sunulan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Çini Kursu Meyvelerini Verdi

Çini Kursu Meyvelerini Verdi

Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kursları bünyesinde verilmekte olan Çini Kursu meyvelerini vermeye başladı. Kursa katılan kursiyerler kendilerine sunulan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

04 Kasım 2020 Çarşamba 15:33
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kamek Kursları bünyesinde verilen Çini Kursu meyvelerini vermeye başladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kamek Kursları kapsamında düzenlenen Çini Kursuna katılan 20 kursiyer ilgililere teşekkür ettiler.

Yaşayarak Öğrendik

Çini Kursuna katılan kursiyerlerden Hatice Kısa kursa ilişkin yaptığı açıklamada: “Bu sene Büyükşehir Belediyemizi Kamek bünyesinde açtığı Çini Kursuna katıldım. Geleneksel Türk Sanatları’ndan olan Çini Sanatını burada yaşayarak öğrendim. Gerçekten bizim için çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

El Becerilerimi Geliştirdim

Kursiyerlerden Sevgi Kısa: “Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı el sanatları kursuna katılarak el becerimi geliştirdim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çini Kursunu Çok Sevdik

Kursun kendilerine çok kattığına dikkat çeken kursiyer Hatice Koç: “Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu Çini Kursuna katılarak bu sanatı icra etmiş oldum. Kursu çok sevdik. Atölyemizde Ela Hocamızın önderliğinde Çini Sanatına bir adım atmış olduk. Bunun devamını getirmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Talepler Doğrultusunda Düzenledik

Kursun düzenlenmesine ilişkin bilgiler aktaran Kurs Hocası Ela Kantemur, kursun kursiyerler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den talep etmelerinden dolayı açıldığını ifade ederek: “Yılsonu etkinliğimizde bazı kursiyerlerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den Çini Kursu açılması için talepte bulunmuşlardı. Bu talep doğrultusunda biz de kursu açmıştık.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kamek Kursları bünyesinde bugün çini atölyemizde öğrencilerimizle bir araya geldik. Kursiyerlerimizin yaptığı eserlerin fırından çıkmış halini kursiyerlerimizle buluşturduk. Osmanlı mirası olan Çini Sanatı öğrencilerimizle birlikte işlemeye çalıştık. Geleneksel motiflerin yanı sıra geleneksel –modern arası ince detaylarla çalıştık. Öğrencilerimizle ilk başta tamamen çizgi üzerine çalıştık. Çizgi çalışmalarının ardından çini bisküvisine geçtik ve tabak boyama işlemine geçince öğrencilerimiz çizgi çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu kendileri gördüler. Bu kursun düzenlenmesinden dolayı kursiyerlerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Beye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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