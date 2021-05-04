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İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi-4

Otobüs harekat etmişti,delikanlı üç ay kaldığı ama yaşamadığı senirkent'i terk ederken sanki senirkent'i yeniden keşfediyordu,buraları ilk görüyordu,gerçi onun bildiği park ve çevresiydi.!

İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi-4

İnanılmaz bir geri dönüş hikayesi-4

Otobüs harekat etmişti,delikanlı üç ay kaldığı ama yaşamadığı senirkent'i terk ederken sanki senirkent'i yeniden keşfediyordu,buraları ilk görüyordu,gerçi onun bildiği park ve çevresiydi.!

04 Mayıs 2021 Salı 13:28
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Yanında oturan adam delikanlıya seslendi,naneli şeker istermisin diye, delikanlı, teşekkür edip bir tane aldı,adam şeker tadında yolculuğumuz olsun dedi.!

Bir süre gittikten sonra,adam sordu yolculuk nereye.?

Delikanlı otobüsün gittiği son durağa cevabını verdi.!

Muğla'ya gidiyorsun demek.!

Muglalımısın.?

değilim dedi delikanlı.!

Askerimisin dedi adam.?

delikanlı değilim dedi.!

Adamın sorduğu sorulardan bunalmıştı delikanlı son dört ayında bu kadar soru sorulmamış ve bu kadar cevap vermemişti.!

Adam delikanlının sıkıldığını anlamıştı.!

Delikanlı gözlerini yummuş kendi kendine hayaller kuruyordu,birden aklına geldi eyvaaah dedi.!

Adam ona dönerek ne oldu dedi.?

Delikanlı cüzdanımı kuruması için fırına bırakmıştım almaya unuttum,içinde kimliğim ve ehliyetim vardı.!

Adam Muğla'da adresin belli ise ben her hafta buralara giderim alır sana getiririm gaygı etme dedi.!

Otobüs bir tesiste mola verdi.!

Adam delikanlıya gel sana bir çay ısmarlıyayım dedi.!

Delikanlı adama mahçup bir eda ila baktı adam soru sormayacağım söz dedi.!

Bir masanın başına oturdular,çayları geldi, adam benim adım Ahmet ortacalıyım,ortacaya yolun düşerse eksozcu Ahmet dersen beni bulursun,başın sıkışırsa bir ihtiyacın olursa beklerim der.!

Aslında adam belediyecilerle delikanlının arasında geçen bir çok konuşmaya tanık olmuş delikanlının durumunun bir kısmına vakıftı.!

Delikanlıya açıkça şahit olduğu konuşmaları anlattı.!

Delikanlı mahçup olmuştu, adam bunda utanacak bir durum yok , isterse kendine yardımcı olacağını söyler.!

Delikanlı ben eksozculuktan anlamam dedi.!

Adam eğer isterse kendisi ile ortacaya gelebileceğini ve orda kendisine yardımcı olacağını söyler , delikanlı için belkide bir fırsat son zamanlarda ilk defa birisi kendisine yardımcı olmak istediğini söylüyordu, tamam dedi delikanlı.!

Muğla'da otobüsten inerler adamın otobüs terminali yanında bulunan bir arsada bulunan kamyonuna giderler.!

Kamyona binerler ve ortacaya doğru yola çıkarlar ,kapalı kasa bir ısuzu idi kamyon, adam bu kamyonla çevre il ve ilçelere eksoz pazarlıyormuş,Ortaca'da bir eksozcu dükkanı varmış.!

Ortacaya vardıklarında arabayı park edip,Ahmet bir lokantaya götürür delikanlıyı yemekten sonra Ahmet delikanlıya ne iş yapabilirsin dedi.!

Delikanlı mesleğini ve okuduğu okulu söyler.!

Ahmet abi ona derki bizim hasan abi var çay bahçesi var,gerçi şimdi sezon değil ama onunla yarın bir konuşalım der.!

Delikanlıyı bir otele götürür ,yarın ben dokuzda gelirim der ve gider.!

O geceyi otelde geçiren delikanlı.!

Diğersi gün uyanıp otelin lobisine indiğinde saat yedi olmuştu çıkıp bir lokanta da çorba içti ve bir çayhanede çay içti orda bulunan gazeteleri okudu vakit geçirmeye çalışıyordu.!

Otele gitti biraz bekledikten sonra Ahmet abi geldi ve beraberce hasan abinin yanına gittiler hasan abi 65-70 yaşlarında bir adamdı ,biraz yarenlik ettiler,sonra benden bahsetti Ahmet abi.!

Hasan abi Ahmet'im ben burda iki yüz çay ancak satıyorum hastayım,buranın geliri ile ben yevmiye veremem dedi.!

Dikkatini çekmişti delikanlının , hasan abi bir koltuğa oturmuş, çayı müşteriler dolduruyorlardı.!

Hasan usta sana bir teklifim var dedi delikanlı.!

Buyur dedi hasan usta

Ben burda çalışayım,sen para kazanıp bana yevmiye verecek duruma gelene kadar hiç para istemem ,burayı çekip çeviririm dedi.!

Amma bana yemek ve kalacak yer vereceksin dedi delikanlı.!

Hasan usta sabah, öğle beraber yeriz akşam da elinden ne gelirse sen yaparsın yemeğini, arka tarafta yatak,tuvalet var dedi.!

Ahmet abi de sevinmişti iki tarafa da yardımcı olmanın hazzı ile müsade isteyip ayrıldı ordan.!

ARKASI YARIN

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İnanılmaz Bir Geri Dönüş Hikayesi-4
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