İnsan Bu; Su Misali

Bu konuda eğitimcilerimizi çok büyük sorumluluklar beklemektedir…

Eğitimci derken, sadece okulda vazifeli olan öğretmenlerimizi kastetmiyorum…

Evinde yavrularını doyurup,ceplerine harçlık koyup okula gönderen, anne babalarımızda birer eğitimcidir…

Vakıflarda sohbetlere katılan her bir arkadaşımızda en güzide bir eğitimcidir…

Önceliklerimiz çocuklarımız olmalı…

Önceliğimiz; çocuklarımızın iman yüklü bir kalbe sahip olmasıdır…

Öğrencilerimizin yemesi içmesi,ilerde iyi bir meslek sahibi olması tabiki önemlidir,ama onların takva ekseninde yetişmesi,sadece Allah’a kul olan bireyler olarak yetişmesi de, en önemli önceliğimiz olmalıdır…

İman dolu,Allah sevgisi ve Allah korkusu ile yetişmiş olan bir öğrencinin hem dersleri mükemmel olur,hem en güzel bir meslek sahibi olur,hem de topluma faydalı bir doktor,topluma faydalı bir öğretmen,topluma faydalı bir esnaf olarak yetişir…

Biz gençlerimizin manevi yönünü ihmal ediyoruz,son sıraya bırakıyoruz,hatta önemsemiyoruz bile…

İşin en vahim yönüde;öğrencilerimizi iman dolu bir yüreğe sahip olacak şekilde yetiştirecek bir eğitim kadrosunun olmayışı…

Ne gözlerimiz bunu istiyor,ne de gönüllerimiz bunu istiyor…

Çocuklarımız asrın cahiliyesinin girdabında boğulmaktadır…

Ruhları bomboş,beyinleri bomboş bir nesil karşımızda bekliyor,bırakın çevremizi;bilakis evlerimizde büyümeye devam etmektedir…

Vakıf ve derneklerimizin çalışmaları bu hususta o kadar yavaş ki,devede kulak mesabesindedir…

Vakıf insanlarımız bile,çocukların matematik,fizik,kimya dersleri hususunda harcadıkları enerjiyi ve çalışmalarını,imanlarını kuvvetlendirme ve yaratan Allahı tanıma hususunda bir gayret göstermiyorlar…

Eğitim kurumlarımızın ve vakıflarımızın ataleti ortadadır ve bu durum son yüzyılın en acı sonucudur…

Öyleyse bu saatten itibaren her birimiz bir eğitimci olmalıyız;

Sağımıza ve solumuza bakmadan,üstümüze düşen vazifeyi yapmalıyız…

Kimse yoksa ben varım deyip karınca kaderince yeniden dünyamızı güzelleştirmeye gayret sarfetmeliyiz…

Mazeretlere sığınmadan,sadece Allah’a kul olan,güçlü kalplere sahip olan,iradeli ve çalışkan evlatlar yetiştirebiliriz…

Bunun için teknolojiye ve ekonomik zenginliklere ihtiyacımız yok…

Bunun için herşey vardır ve yeterlidir…

Bunun için sadece “Allah deyin kurtulun” diye haykırmak yeterlidir…

Bunun için sadece;”Allah’tan başka tüm sahte ilahlara ve İslam nizamının dışındaki tüm nizamlara hayır” diyen bir anlayış yeterlidir…

Bakınız tüm dünya bir çözüm arayışında…

Sosyalizm insanlığı mutlu edemedi…

Kapitalizm ve emperyalizm tüm dünyayı kasıp kavuruyor…

Yunan felsefesinin ürünü;demokrasi masalı insanlığı mutlu etmeye yetmedi…

Özgürlüğün ülkesi olarak gösterilen,amerika pragmatizmi iflasın eşiğinde…

İnsanlık için tek çözüm,tüm dünyayı yaratan,kainatın sahibi Allah’ın gönderdiği nizamdır…

Yıllardır raflara tozlanmaya terkettiğimiz Kuranı Kerim’i okumak,anlamak ve yaşamak zorundayız…

Kuran,A’dan Z’ye hayatımıza kolaylıklar sunmaktadır…

Eğitim hayatımızdan ekonomik hayatımıza,düşünce dünyamızdan ahlak yaşantımıza kadar en mükemmel çözümler Allah’ın kitabında mevcuddur…

Nitekim Kuran’ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır;

“Yoksa Cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah’tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir?” (Maide:50)

Geçen hafta,İstiklal üniversitesi rektör yardımcısı prof.dr.Nuri Kahveci hocamızın mükemmel bir tesbitini dinlemiştim;

“Müslümanlık seccadede belli olmaz,yaşantıda ve ahlakta belli olur”

Demişti…

Evet Müslümanlık sadece namaz,oruç,zekat,hac değildir…

İslam,bir hayat nizamıdır…

“İslâm, hayatın bütün yönlerini kuşatan KAPSAMLI bir nizamdır.

Şu halde o; hem devlet ve vatan, hem hükümet ve ümmettir.

Hem ahlâk ve kuvvet; hem rahmet ve adalettir.

Hem kültür ve kanun; hem ilim ve hükümdür.

Hem madde ve servet; hem kazanç ve zenginliktir.

Hem cihad ve dâvet; hem ordu ve fikirdir. Hem doğru bir inanç; hem sahih bir ibadettir.” (Hasan el-benna)

İmanlı ve çalışkan bir neslin yeniden inşası için gayret sarfedenlere selam olsun…

Selam ve dua ile kalın…