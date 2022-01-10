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Kahramanmaraş görme engelliler teşekkür etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla organize ettiği yemek programında Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş görme engelliler teşekkür etti

Kahramanmaraş görme engelliler teşekkür etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla organize ettiği yemek programında Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri ile bir araya geldi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:16
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Programda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç selamlama konuşması yaptı.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, “Her zaman bir telefon kadar uzağımızda olan, her zaman bizlerin destekçisi olan TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, değerli iş insanları Adem Mağralı ve Sami Kervancıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’ne desteklerinden dolayı İş İnsanları Adem Mağralı ve Sami Kervancıoğlu’na Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

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Kahramanmaraş Görme Engelliler Teşekkür Etti
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