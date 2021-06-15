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Kahramanmaraş'ın dalgıçları göreve hazır

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da konuşlu dalgıç ekipleri, kendi il sınırlarının yanı sıra Gaziantep, Kilis ve Malatya'da yaşanan olaylarda da görev alıyor.

Kahramanmaraş'ın dalgıçları göreve hazır

Kahramanmaraş'ın dalgıçları göreve hazır

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da konuşlu dalgıç ekipleri, kendi il sınırlarının yanı sıra Gaziantep, Kilis ve Malatya'da yaşanan olaylarda da görev alıyor.

15 Haziran 2021 Salı 14:05
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, akıntının fazla olduğu sulama kanalları başta olmak üzere birçok yerde hayat kurtarmaya çalışıyor.

Sorumluluk alanları Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da çoğunlukla bulanık ve görüşün olmadığı sularda olay yeri inceleme ekibi titizliğiyle çalışan 9 kişilik ekip, özellikle yaz aylarındaki boğulma vakalarında arama kurtarma ile adli olaylarda suda suç aleti arama gibi görevler için hazır kıta bekliyor.

Göreve hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapan ekip, maksimum 42 metre olmak üzere çeşitli derinliklerde oluşabilecek tehlikelere rağmen özverili şekilde görev alıyor.

Kurbağa adam komiser yardımcısı Gökhan Özfındık, AA muhabirine, can kurtarma ve delil toplanmasında görev aldıklarını anlattı.

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlarla ilgili arama ve tarama faaliyetlerine de katıldıklarını dile getiren Özfındık, "Baraj göletleri doğal oluşumlu yapılar olmadığı için aniden derinleşebiliyor. Dip yapısı balçık şeklinde olduğu için tatlı suların kaldırma kuvvetinin de az olması dolayısıyla boğulma tehlikesi riskini arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tarz yerlerde kesinlikle yüzmemeleri ve uzak durmaları gerekmektedir." dedi.

- Belediye ekipleri de göreve hazır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2008'de İtfaiye Daire Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi de komuta merkezine gelen ihbarlara koşuyor.

Saniyelerle yarışan, tatbikatlarla kendilerini olaylara karşı sürekli hazır tutan 12 kişilik ekip, kentte yaşanan arama kurtarma ve boğulma vakalarında aktif görev üstleniyor.

Ekip amiri Ali Gürbüz, AA muhabirine, su altı ve su üstü arama kurtarma ekibinin vatandaşlara hizmet amacıyla kurulduğunu söyledi.

İhbar gelir gelmez olay yerine hareket ettiklerini anlatan Gürbüz, "Boğulma vakaları genellikle tuzlu sularda değil tatlı sularda oluyor. Çünkü tatlı suların soğukluk oranı çok değişkenlik gösteriyor. Boğulma vakalarında genellikle sıcaklık değişkenlik gösterdiğinden insanın vücuduna kramp girmesine ve boğulmasına neden oluyor. Kahramanmaraş bölgemizde bizim herhangi bir denize komşuluğumuz yok ama 40'ın üzerinde göletimiz, barajımız var. Bu bölgelerde de insanlarımız suya giriyor, balıkçılık yapıyor, kazalar oluyor." diye konuştu.

Boğulma olaylarının tatlı sularda daha fazla görüldüğünü aktaran Gürbüz, "Bir ilde 40 tane gölet olunca hayliyle boğulma vakalarının istatistiği yüksek oluyor." ifadelerini kullandı.

Ekibin tatbikatlarla kendini sürekli olaylara karşı hazırladığını belirten Gürbüz, vatandaşlara hizmet etmek için 7/24 görevlerinin başında olduklarını söyledi.

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