Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul...
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Vergi Yapılandırma Uzatıldı
Vergi Yapılandırma Uzatıldı
Ekinözü’ne Modern Kesim Tesisi İnşa Ediliyor
Ekinözü’ne Modern Kesim Tesisi İnşa...
Pandemi Mutluluklarına Engel Olamadı
Pandemi Mutluluklarına Engel Olamadı

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet dağıtıldı.

05 Ocak 2021 Salı 15:45
banner459

Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'nda düzenlenen programda, Onikişubat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 400 öğrenciye tablet dağıtılması amacıyla protokol imzalandı.

Kaymakam Serkan Keçeli, burada yaptığı konuşmada, en kıymetli yatırımın insana yapılan olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitimin göründüğü kadar kolay olmadığını, aksine okullardakinden daha fazla gayret sarf edildiğini anlatan Keçeli, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize önceden bizzat okulda dokunarak eğitim veriyorken, şimdi zamanın ve ortamın şartları, pandemi bize uzaktan eğitim denen bir gerçeği ortaya çıkarttı. Bu süreçte fedakarca görev yapan öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bazı öğretmen arkadaşlarımız ev ev dolaşarak ödev kağıtlarını veriyor ve onları topluyor. Eğitim ne öğrenciye ne de veliye tek başına bırakılamayacak kadar önemli bir olay. Belediyemiz de sağ olsun bu konuda en büyük destekçilerimizden bir tanesi. Geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe yapılan çok güzel yatırımları var. 400 öğrencimizin uzaktan eğitimdeki en büyük sorunu olan tablet ihtiyacını belediyemizin destekleriyle gidermiş oluyoruz."

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise öğrencilerin EBA platformundan canlı yayınlanan derslerden daha iyi faydalanmaları amacıyla çalışma başlattıklarını ve 400 öğrenciye tablet desteği sağladıklarını anlattı.

Mahçiçek, tabletlerin çocukların derslerinde başarılı olmalarına katkıda bulunması temennisinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da yaşanan süreçte tablet ihtiyacı olan öğrencilere verilen desteğin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tabletler, okul bahçesinde öğrencilere hediye edildi.

Son Güncelleme: 05.01.2021 17:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Akçalı mahallesi suya kavuştu
"Kahramanmaraş akademi" ilk mezunlarını verdi
"Kahramanmaraş akademi" ilk mezunlarını verdi
Ergenekon Davasının Hepten Boş Olduğuna Hiç İnanmadım Vesselam
Ergenekon Davasının Hepten Boş Olduğuna Hiç İnanmadım Vesselam
Kahramanmaraşlı asker hayatını kaybetti
Kahramanmaraşlı asker hayatını kaybetti

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber